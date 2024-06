Soudan du Sud : au moins 25 personnes tuées dans des affrontements communautaires

Au moins 25 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans des affrontements communautaires dans la région administrative de Ruweng, région pétrolifère du Soudan du Sud, ont confirmé lundi 24 juin les autorités locales.

Ces affrontements entre des jeunes armés de Ruweng et de Rubkonta, qui ont éclaté ce week-end, ont fait suite à un incident de vol de bétail par des jeunes armés de la zone administrative de Ruweng à Panakuach Payam dans le comté d'Aliny. Santo Lual Mayuol, ministre de l'Information par intérim de la zone administrative de Ruweng, a déclaré par téléphone à Xinhua que les compagnies pétrolières actives dans la région avaient évacué leur personnel pour des raisons de sécurité. Il a également révélé que les combats avaient causé le déplacement de réfugiés soudanais et des rapatriés accueillis à Panakuach Payam. Selon M. Lual Mayuol, la situation reste tendue et les escarmouches se poursuivent à la suite de ces violences. Les autorités locales ont indiqué que des soldats avaient été déployés dans les zones agitées pour restaurer le calme.

Xinhua/VNA/CVN