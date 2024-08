Les présidents égyptien et américain discutent par téléphone des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi et son homologue américain Joe Biden ont discuté vendredi 23 août des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza lors d'une conversation téléphonique, se concentrant sur les efforts de médiation menés par leurs deux pays.

Selon la présidence égyptienne, les deux dirigeants ont passé en revue les efforts "intensifs" déployés pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et faciliter un échange d'otages. MM. Al-Sissi et Biden ont également insisté sur la nécessité pour toutes les parties impliquées de surmonter les obstacles et de faire preuve de flexibilité pour parvenir à un accord.

Le président égyptien a insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat pour répondre à la crise humanitaire à Gaza et empêcher une nouvelle escalade militaire dans la région.

Jeudi 22 août, le bureau du Premier ministre israélien a confirmé l'arrivée au Caire des chefs de l'Agence de sécurité israélienne et du service de renseignement du Mossad pour participer aux négociations sur la libération d'otages.

Vendredi dernier 16 août, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, les médiateurs des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza, ont annoncé la conclusion de deux jours de discussions à Doha. Ils prévoient de se rencontrer à nouveau au Caire dans une semaine pour finaliser un accord visant à mettre fin au conflit.

