Réunion annuelle de consultation des dirigeants de Malaisie et de Brunei

Photo : bernama.com/CVN

Le sultan a assisté à la signature de plusieurs accords, notamment ceux relatifs aux questions frontalières terrestres.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Anwar a souligné que les deux pays avaient convenu de renforcer la coopération dans les domaines du tourisme, de l'éducation, de l'investissement, de la littérature, de la technologie et de la défense.

Plus précisément, la Malaisie prévoit de renforcer la collaboration dans le domaine du tourisme et d'améliorer les liaisons de transport entre Brunei et les États malaisiens de Sabah et de Sarawak.

Dans le domaine de l'éducation, les pays lanceront divers programmes, notamment des échanges de professeurs et d'étudiants, et exploreront des opportunités de recherche conjointe. La Malaisie soutiendra Brunei dans la formation des dirigeants de l'enseignement supérieur et l'amélioration des établissements d'enseignement. En outre, des programmes de formation à la transition énergétique, aux technologies numériques et aux semi-conducteurs seront développés.

La coopération militaire sera également renforcée, avec notamment des échanges d’officiers et des sessions de formation conjointes.

En 2023, Brunei était le 30e partenaire commercial de la Malaisie, avec des échanges bilatéraux atteignant 9,31 milliards de MYR (2,13 milliards d'USD).

VNA/CVN