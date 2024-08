M. Guterres se dit "profondément préoccupé" par les échanges de tirs à la frontière Israël - Liban

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "profondément préoccupé" par les échanges de tirs de part et d'autre de la Ligne bleue, la frontière entre le Liban et Israël, a déclaré dimanche 25 août son porte-parole Stéphane Dujarric.

"Le secrétaire général est profondément préoccupé par l'augmentation significative des échanges de tirs de part et d'autre de la Ligne bleue", a indiqué M Dujarric dans un communiqué. "Ces actions mettent en danger les populations libanaises comme israélienne et menacent la sécurité et la stabilité régionales".

M. Guterres a appelé à une désescalade immédiate et a demandé aux parties de revenir "d'urgence et immédiatement" à une cessation des hostilités et d'appliquer pleinement la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, a ajouté le communiqué.

Dans une déclaration commune publiée dimanche sur X, le Bureau spécial des Nations unies pour le Liban (UNSCOL) et la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) ont exhorté Israël et le Hezbollah à "s'abstenir de toute nouvelle action d'escalade".

"À la lumière des inquiétantes évolutions de la situation survenue de part et d'autre de la Ligne bleue depuis le début de la matinée, l'UNSCOL et la FINUL appellent tout le monde à cesser le feu et à s'abstenir de toute action susceptible d'entraîner une nouvelle escalade", indique le communiqué.

"Un retour à la cessation des hostilités, suivi de la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, est la seule façon durable d'avancer", ajoute le communiqué.

Les forces israéliennes et le Hezbollah ont échangé de nombreux coups de feu tôt dimanche matin le long de la frontière israélo-libanaise, marquant une escalade significative dans leur conflit de longue date.

La résolution 1701, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en août 2006, appelle à la cessation des hostilités entre le Hezbollah et l'armée israélienne, au retrait des forces israéliennes du sud du Liban et à la création d'une zone démilitarisée.

