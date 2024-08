L'ONU adopte une décision visant à relancer le débat sur la réforme du Conseil de sécurité

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Par cette décision, l'Assemblée réaffirme son rôle central dans la question de la représentation équitable et de l'augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité, et souligne que la composition du Conseil ne reflète plus le paysage politique actuel.

Afin de relancer les discussions portant sur la réforme du Conseil de sécurité, l'Assemblée a également décidé de poursuivre immédiatement les négociations intergouvernementales sur cette question lors de la session plénière informelle de l'Assemblée.

L'AGNU a décidé de convoquer - si les États membres sont d'accord - le "Groupe de travail à composition non limitée sur la question de la représentation équitable et de l'augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité" lors de la 79e session qui va s'ouvrir, et d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la session.

Le représentant de la Sierra Leone, s'exprimant au nom du Groupe africain, a déclaré que les Etats membres devaient faire preuve de volonté politique pour réformer l'ONU, et ce afin de garantir son rôle central dans la gouvernance mondiale et d'établir un ordre international fondé sur des principes d'équité et d'universalisme.

Donner la priorité à l'Afrique dans la réforme du Conseil de sécurité est essentiel pour rendre cet organe plus inclusif, démocratique, transparent, responsable, légitime et efficace, "en particulier pour ce qui est de la répartition des sièges dans les catégories permanente et non permanente", a-t-il indiqué.

Le délégué du Sri Lanka a quant à lui souligné la nécessité de parvenir à une représentation équilibrée de toutes les régions, et de veiller à ce que divers intérêts soient inclus au Conseil.

S'exprimant au nom du Groupe arabe, le délégué de Bahreïn a déclaré que l'adoption de cette décision orale permettrait aux États membres de poursuivre leur action commune en vue de trouver un terrain d'entente et de faire advenir une véritable réforme du Conseil de sécurité. Il a en outre appelé à inclure un siège arabe permanent au Conseil, et à assurer une représentation équitable de la région parmi les membres non permanents.

Xinhua/VNA/CVN