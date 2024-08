Une seule personne devrait être employée au nouveau bureau de l’OTAN à Genève

Selon Swissinfo, le bureau sera accueilli au sein du Geneva Center for Security Policy (GCSP), en plein cœur du quartier international où sont situés notamment le Centre international de déminage humanitaire - Genève (CIDHG) et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF).

Comme le précise Swissinfo, l’OTAN pourrait être intéressée à renforcer ses liens avec des organisations internationales basées à Genève telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Union internationale des télécommunications (UIT) ou le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L’implantation de ce bureau aidera l’Alliance atlantique à élargir ses contacts avec la communauté diplomatique, puisque Genève accueille des représentations de plus de 180 pays et environ 750 organisations non-gouvernementales (ONG) et associations.

Le site rappelle que l’OTAN dispose déjà de bureaux similaires à Vienne et à New York. L’Alliance a aussi eu l’idée d’ouvrir un bureau de liaison à Tokyo, avant de se raviser, note Swissinfo.

Le 15 juillet, le Conseil fédéral (gouvernement) suisse a fait savoir que l’OTAN ouvrirait un bureau à Genève afin de développer les liens avec les organisations internationales et non gouvernementales basées dans cette ville. L’accord sur le statut juridique de ce bureau a été signé le même jour à Berne par le chef de la Direction du droit international public du Département fédéral suisse des affaires étrangères, Franz Perrez, et le conseiller juridique et directeur du Bureau des affaires juridiques de l’OTAN, John Swords.

La Suisse, qui n’est pas membre de l’UE et de l’OTAN, avait auparavant soutenu, malgré son statut de pays neutre, les sanctions de l’UE contre la Russie. Le gouvernement russe a approuvé en mars 2022 une liste d’États et de territoires étrangers commettant des actes inamicaux à l’encontre de la Russie, de ses entreprises et de ses citoyens. La Confédération helvétique figure sur cette liste.

