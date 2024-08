Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge le mandat de sa mission au Liban

>> Israël lance des frappes aériennes au Liban

>> Liban : l'ONU et le Premier ministre appellent à stopper l'escalade avec Israël

>> M. Guterres se dit "profondément préoccupé" par les échanges de tirs à la frontière Israël - Liban

Photo : AFP/VNA/CVN

En adoptant la Résolution 2749, le Conseil de sécurité a exigé la pleine mise en oeuvre de la Résolution 1701 de 2006, et a exhorté tous les acteurs concernés à prendre immédiatement des mesures en vue d'une désescalade, notamment en rétablissant le calme, la retenue et la stabilité de part et d'autre de la Ligne bleue.

Le Conseil a appelé le secrétaire général de l'ONU à veiller à ce que la FINUL reste prête à adapter ses activités pour soutenir une telle désescalade, et a demandé que des rapports sur la mise en œuvre de la Résolution 1701 de 2006 soient fournis tous les quatre mois.

Après le vote, le représentant du Liban a déclaré que ce vote unanime était "la preuve de l'intérêt que la communauté internationale porte au Liban", et représentait "un geste d'espoir pour tous les Libanais qui rejettent la guerre, la violence et la destruction".

Il a réaffirmé la détermination du Liban à assurer la sécurité des troupes de la FINUL, et a exhorté toutes les parties présentes à œuvrer de concert à la désescalade, au cessez-le-feu et à la mise en œuvre des résolutions pertinentes.

Xinhua/VNA/CVN