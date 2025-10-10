Gaza

Israël libérera près de 2.000 Palestiniens dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu

Israël va libérer environ 2.000 Palestiniens, dont des mineurs et des militants condamnés, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza conclu avec le Hamas, a indiqué jeudi 9 octobre un responsable israélien à la veille d'un vote crucial du Cabinet de sécurité et de l'ensemble du gouvernement, qui aura lieu dans la nuit de jeudi 9 à vendredi 10 octobre.

Le Cabinet de sécurité s'est réuni dans la soirée avant une session plénière de tous les ministres afin de voter sur la première phase du plan de paix en 20 points soutenu par les États-Unis, a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat.

La trêve entrera en vigueur une fois les votes terminés. Dans les 24 heures suivantes, l'armée israélienne procédera à un premier retrait jusqu'à la "ligne jaune", qui apparaît sur la carte de cessez-le-feu publiée par la Maison Blanche le mois dernier pour décrire les différentes étapes du retrait, selon le responsable.

Israël autorisera également l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, a-t-il ajouté. Selon les termes de l'accord, le Hamas doit restituer 20 otages présumés vivants et les corps de 28 autres. En échange, Israël libérera des détenus palestiniens. La liste des détenus concernés comprend environ 270 prisonniers condamnés pour divers délits, dont notamment des attaques contre des Israéliens, ainsi qu'environ 1.700 habitants de Gaza détenus sans procès.

Jeudi 9 octobre également, l'envoyé du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner sont arrivés en Israël avant le vote du gouvernement. Ils avaient auparavant rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire, et préparent à présent la visite prévue par M. Trump dans la région la semaine prochaine.

