ONU : des centaines de camions prêts à acheminer une aide importante à Gaza

Les autorités israéliennes ont autorisé des centaines de camions à acheminer de l'aide dans la bande de Gaza, a déclaré jeudi 9 octobre Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Nations Unies ont obtenu des autorités israéliennes l'autorisation d'acheminer 170.000 tonnes de denrées alimentaires, de fournitures médicales et nutritionnelles, ainsi que des articles pour l'hébergement et d'autres aides essentielles, a confirmé M. Dujarric.

"Ces fournitures se trouvent actuellement dans la région, principalement en Israël, mais aussi en Cisjordanie, en Jordanie, en Égypte et à Chypre", a-t-il précisé, ajoutant que l'accès sans entrave à la bande de Gaza est recherché, ce qui implique l'ouverture de tous les points de passage vers Gaza.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a indiqué que le plan d'intervention initial de la communauté humanitaire pour les 60 premiers jours du cessez-le-feu donne la priorité au rétablissement de centaines de services et de distributions au niveau communautaire et des ménages, un moyen éprouvé d'atteindre les plus vulnérables.

L'OCHA a ajouté que ses partenaires étaient prêts à accroître leur soutien à la production alimentaire locale, au dépistage et au traitement de la malnutrition, au rétablissement des services de santé essentiels, à la réparation du réseau d'approvisionnement en eau dévasté et à une augmentation massive de la fourniture d'abris d'urgence.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse vidéo à Riyad, en Arabie saoudite, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, Tom Fletcher, a affirmé : "Nous devons saisir cette occasion avec une volonté collective, avec détermination et avec générosité", ajoutant "qu'il ne doit y avoir aucun recul par rapport aux accords qui ont été conclus".

M. Fletcher a noté que pendant les 60 premiers jours du cessez-le-feu, les humanitaires ont pour objectif d'augmenter le flux d'approvisionnement à des centaines de camions par jour. L'aide alimentaire sera fournie à 500.000 personnes ayant besoin de nutrition.

"Il faut mettre fin à la famine dans les zones où elle s'est installée et la prévenir dans les autres", a-t-il estimé, ajoutant qu'ils distribueraient des rations en nature, soutiendraient les boulangeries et les cuisines communautaires et fourniraient de l'argent à 200.000 familles pour couvrir leurs besoins alimentaires de base.

"En matière d'eau et d'assainissement, nous visons à fournir des services à 1,4 million de personnes", a-t-il poursuivi. "Nous aiderons à restaurer le réseau d'approvisionnement en eau afin de réduire la dépendance des populations à l'égard des camions-citernes".

Xinhua/VNA/CVN