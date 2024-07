Tunisie : la présidentielle est fixée au 6 octobre 2024

Photo: AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué à ce sujet, le palais présidentiel de Carthage a précisé que "le chef de l'État Kaïs Saïed a signé un décret portant convocation des électeurs pour la présidentielle".

"Les électeurs sont convoqués à la présidentielle, et ce pour le dimanche 6 octobre 2024", lit-on dans le communiqué.

Ainsi, l'Instance supérieure indépendante pour les élections sera désormais habilitée et prête pour entamer le processus des préparatifs pour cette échéance, partant du volet administratif et logistique jusqu'à la publication du calendrier électoral et la mise à jour du registre électoral en attendant la réception et la validation des différentes candidatures.

Xinhua/VNA/CVN