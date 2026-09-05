L'ONU adopte une résolution culturelle proposée par le Vietnam

Le 4 septembre, au siège des Nations unies à New York, l'Assemblée générale a adopté par consensus la résolution proposée par le Vietnam proclamant la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" pour la période 2027-2036.

>> Le Vietnam veut faire des industries culturelles un nouveau moteur de la croissance

>> Industries culturelles : vers une nouvelle stratégie de création de valeur

>> UNESCO : la culture au cœur du rayonnement et du développement du Vietnam

Cette initiative, proposée et activement promue par le Vietnam aux côtés d'un groupe de pays partenaires comprenant Chypre, l'Italie, le Laos, le Qatar et Saint-Kitts-et-Nevis, a bénéficié du parrainage de 103 États membres.

Photo : VNA/CVN

Cette résolution proclame la période 2027-2036 comme la décennie internationale de la culture au service du développement durable, établissant ainsi un cadre à long terme permettant aux pays et à la communauté internationale de renforcer leur action et d’intégrer plus profondément la culture dans les politiques de développement globales. Dans ce cadre, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a été désignée comme l'organisme chef de file pour coordonner la mise en œuvre de la Décennie, en collaboration avec les pays membres pour définir des activités, des programmes et des plans d'action concrets.

Présentant la résolution devant l'Assemblée générale, l'ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné que la culture forge l'identité, unit les communautés, inspire la créativité et l'innovation, et contribue aux moyens de subsistance et au développement durable. Selon le diplomate, cette Décennie internationale fournirait un cadre pour transformer la prise de conscience en actes concrets, mobiliser le soutien politique et les ressources, promouvoir les partenariats et favoriser le partage de connaissances et d'expériences, conférant ainsi à la culture une place plus importante dans l'agenda mondial du développement.

Dans leurs interventions, les pays ont salué cette initiative et réaffirmé le rôle essentiel de la culture dans le développement durable, ainsi que dans la promotion de la coopération, du dialogue et de la compréhension mutuelle.

L'adoption de cette initiative par l'Assemblée générale des Nations unies témoigne d'un consensus international croissant sur le rôle central de la culture dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Photo : VNA/CVN

La résolution reconnaît la culture comme une composante essentielle du développement humain et une source d'identité, d'innovation et de créativité. Elle la considère également comme un facteur clé pour promouvoir la cohésion sociale et l'inclusion, l'éradication de la pauvreté, une croissance économique durable et la participation active des populations au processus de développement.

Dans une perspective de développement durable, la résolution met en lumière la capacité de la culture à générer des revenus, à créer des emplois décents et durables et à favoriser un secteur économique dynamique ; à valoriser le patrimoine culturel ainsi que les industries culturelles et créatives ; et à apporter des solutions innovantes à des enjeux transversaux tels que l'éducation, la santé, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la technologie et l'environnement.

L'Assemblée générale des Nations unies a également réaffirmé la nécessité d'intégrer efficacement la culture dans les politiques et stratégies de développement économique, social et environnemental, tout en garantissant des investissements publics adéquats pour la protection et la promotion de la culture.

Pour le Vietnam, ce résultat marque l'aboutissement d'efforts proactifs et soutenus visant à faire avancer cette initiative, tant à l'UNESCO qu'au sein de l'ONU plus largement. Née d'une idée du Vietnam, l'initiative a suscité un large soutien et a évolué pour devenir un cadre de coopération onusien sur une décennie entière. Elle souligne également le rôle, le statut et l'empreinte croissants du Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux, tout en démontrant la capacité du pays à proposer des initiatives concrètes répondant aux intérêts communs de la communauté internationale.

VNA/CVN