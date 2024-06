ONU

Le Conseil de sécurité appelle à redoubler d'efforts pour protéger les civils dans les conflits armés

Se déclarant préoccupé par les informations faisant état d'une augmentation spectaculaire du nombre de personnes disparues dans les conflits armés, le conseil a adopté à l'unanimité la déclaration du président visant à inverser la tendance grâce à la mise en oeuvre des mesures énoncées dans une résolution adoptée il y a cinq ans.

En 2019, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2474 sur les personnes disparues à la suite d'un conflit armé.

Notant que cette année marque le 75e anniversaire de l'adoption des Conventions de Genève de 1949 et le 25e anniversaire de l'examen progressif de la "protection des civils dans les conflits armés" en tant que question thématique, le Conseil de sécurité a souligné "la nécessité impérieuse" pour le Conseil et les Etats membres de redoubler d'efforts pour renforcer la protection des civils dans les conflits armés.

Il a appelé les parties à un conflit armé à "prendre toutes les mesures appropriées pour rechercher activement les personnes portées disparues, pour permettre le retour de leurs dépouilles, pour rendre compte des personnes portées disparues sans distinction défavorable, et pour mettre en place des canaux appropriés permettant de répondre aux familles et de communiquer avec elles sur le processus de recherche", en soulignant que "la plus grande attention" devrait être accordée aux cas d'enfants portés disparus dans des conflits armés.

