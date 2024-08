L'ONU adopte une résolution sur la coopération des Casques bleus en RDC avec la CDAA

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La résolution sur la coopération entre la Monusco et la mission de la CDAA a été adoptée à l'unanimité. Le document, préparé par la France et la Sierra Leone, se compose de onze points, dont le premier "autorise la Monusco à soutenir la CDAA en renforçant la coordination, le partage d'informations et l'assistance technique, ainsi qu'en utilisant les capacités logistiques et militaires de la Monusco".

Ce document appelle notamment la Monusco à "consolider le transfert des responsabilités au gouvernement de la RDC dans le Sud-Kivu et à poursuivre la planification conjointe des prochaines étapes en vue d'un retrait progressif, responsable et ordonné de la mission".

En outre, la résolution demande aux pays qui fournissent des troupes à la mission de la CDAA de "prendre des mesures pour minimiser le risque de dommages aux civils dans tous les secteurs de ses opérations". Le document demande également que la mission de la CDAA "rende compte au Conseil de sécurité, d'ici au 15 novembre 2024, de ses activités, y compris de la coordination avec la Monusco".

Le retrait des casques bleus de la RDC a commencé en janvier. La Monusco a déjà remis une douzaine de bases et d'installations aux autorités congolaises. Tous les contingents de la mission doivent quitter la RDC d'ici la fin de l'année.

Au cours de l'été 2023, les dirigeants de la RDC ont accusé la Monusco de ne pas suffisamment soutenir les forces gouvernementales qui luttent contre les rebelles dans l'est du pays. Dans le même temps, le gouvernement congolais a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies de retirer les casques bleus de la RDC. Le 20 décembre, le Conseil de sécurité a accepté cette demande tout en prolongeant d'un an le mandat de la Monusco. La mission de maintien de la paix en RDC a été établie par une décision de l'ONU à l'été 2010.

TASS/VNA/CVN