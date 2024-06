Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle le mandat de la FNUOD sur le plateau du Golan

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Adoptant à l'unanimité la résolution 2737, le Conseil de sécurité a également demandé au secrétaire général de l'ONU de veiller à ce que la FNUOD dispose des capacités et des ressources nécessaires pour remplir son mandat "en toute sécurité".

Les 15 membres du Conseil ont souligné qu'Israël et la Syrie sont tenus de "respecter scrupuleusement et pleinement" les termes de l'Accord de désengagement des forces de 1974, et les ont appelés à faire preuve de la plus grande retenue et à empêcher toute violation du cessez-le-feu et de la zone de séparation.

Le Conseil de sécurité les a encouragés à tirer pleinement parti de la fonction de liaison de la FNUOD pour aborder régulièrement les questions d'intérêt commun.

Le Conseil de sécurité a en outre appelé toutes les parties à coopérer pleinement aux opérations de la FNUOD afin de garantir sa liberté de mouvement, la sécurité du personnel de l'ONU dans l'exercice de son mandat et l'accès immédiat et sans entrave de ce personnel.

La FNUOD a été créée en 1974 et son mandat a depuis été prorogé tous les six mois. Il a été reconduit la dernière fois le 21 décembre 2023.

Xinhua/VNA/CVN