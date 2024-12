Les temps forts de la culture, du sport et du tourisme vietnamiens en 2024

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé lundi 16 décembre dix événements culturels, sportifs et touristiques marquants de 2024, compilés à partir des votes, en présentiel et en ligne.

1. L’Assemblée nationale approuve la politique d’investissement du Programme national cible de développement culturel pour la période 2025-2035

Lors de la 8e session de la XVe législature, l’Assemblée nationale a officiellement approuvé la politique d’investissement du Programme national cible de développement culturel pour la période 2025-2035. Ce programme revêt une grande importance, car elle constitue une percée pour concrétiser et promouvoir la mise en œuvre effective des points de vue, du leadership et des politiques d’orientation du Parti et de l’État sur le développement culturel. Il contribue au développement humain global et à la construction d’une culture vietnamienne avancée imprégnée de l’identité nationale afin que la culture devienne véritablement une force endogène, un moteur du développement national et de la défense de la Patrie.

2. L’Assemblée nationale adopte la Loi sur le patrimoine culturel (amendée), perfectionnant le cadre juridique du secteur du patrimoine culturel

Lors de la 8e session de la XVe législature, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur le patrimoine culturel (amendée), une étape importante dans l’achèvement du corridor juridique pour le domaine du patrimoine culturel.

3. Le gouvernement publie deux grands plans sur la culture, les sports et le tourisme, fludifiant les ressources et créant les bases pour les percées et le développement de l’industrie

Promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes et la force humaine, créer une force combinée pour profiter des opportunités et surmonter les défis, la planification du réseau des établissements culturels et sportif; la planification du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2045, publiées par le Premier ministre cette année, constitue une étape importante, contribuant à éliminer les goulets d’étranglement institutionnels et à mettre en œuvre des politiques, des lignes directrices et des stratégies pour développer la culture, les sports et le tourisme vietnamiens dans la nouvelle période.

4. Série d’événements culturels, sportifs et touristiques célébrant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu

Alors que tout le pays se tourne vers Diên Biên, la série d’événements culturels, sportifs et touristiques présidée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec les organismes concernés, a créé de profondes impressions et un fort effet d’entraînement, a été plébiscitée par la population et les touristes, et a contribué au succès global de la série d’activités et de programmes célébrant le 70e anniversaire de la grande victoire dans l’histoire de la nation vietnamienne.

5. Les bas-reliefs gravés sur les neuf urnes de bronze dans la Cité impériale de Huê et le festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam entrent au patrimoine mondial

Le 8 mai 2024, lors de la 10e session tenue dans la ville d’Oulan-Bator (Mongolie), les "bas-reliefs gravés sur les neuf urnes de bronze dans la Cité impériale de Huê" du Vietnam ont été officiellement reconnus comme patrimoine documentaire d’Asie-Pacifique de l’UNESCO.

Le 4 décembre 2024 (heure locale), lors de la 19e session du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 tenue à Asunción, en République du Paraguay, l’UNESCO a inscrit le festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité

Le fait que deux patrimoines aient été reconnus par l’UNESCO en une année prouve une fois de plus que le travail de préservation et de promotion du patrimoine culturel a remporté de nombreux succès. C’est également l’une des activités qui démontre clairement le rôle et la responsabilité du Vietnam - membre actif de l’UNESCO - dans l’effort d’internalisation des traités et programmes internationaux sur le patrimoine culturel dont le Vietnam est membre.

6. L’industrie culturelle réalise des percées grâce à des programmes de grande envergure, attrayants et à fort impact social

2024 est une année qui enregistre de nombreux signaux positifs dans le développement de l’industrie culturelle vietnamienne. Hanoi Creative Design Festival 2024, concerts des programmes Anh trai vuot ngan chông gai, Anh trai say hi, le premier programme international de Jazz - Nha Trang 2024, le succès des films Dào, Pho et Piano, Face Off… ont créé des effets positifs, contribuant à promouvoir le développement de l’industrie culturelle.

7. Première promotion du tourisme et du cinéma vietnamiens aux États-Unis

Pour la première fois, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé un programme de promotion du tourisme et du cinéma au Vietnam à grande échelle dans la capitale cinématographique américaine d’Hollywood, attirant plus de 500 invités, dont les principaux producteurs et réalisateurs d’Hollywood, marquant une percée et une innovation dans la promotion du tourisme au Vietnam pour exploiter et développer le tourisme à travers le cinéma.

8. Le tourisme vietnamien a connu une forte reprise après la pandémie, accueillant environ 17 millions de touristes internationaux et 120 millions de touristes nationaux

En 2024, malgré de nombreuses fluctuations dans le contexte national et international, le tourisme reste un point positif de l’économie. Accueillant 17 millions de visiteurs internationaux et 120 millions de visiteurs nationaux, l’industrie du tourisme a connu une reprise complète après la pandémie de COVID-19.

En 2024, le Vietnam a l’honneur de recevoir trois prix : "Première destination d’Asie", "Première destination patrimoniale mondiale" et "Première destination nature d’Asie". Il convient de noter que c’est la 6e fois au cours des sept dernières années que le Vietnam est honoré comme "Première destination d’Asie" (en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), confirmant ainsi la position du tourisme. Le Vietnam est une destination attractive, une étoile brillante sur la carte touristique de l’Asie et du monde.

9. Le Vietnam accueille la Conférence mondiale de l’ONU sur le tourisme rural en 2024

La première Conférence internationale des Nations unies sur le tourisme rural, qui s’est tenue en décembre 2024, ttirant la participation de plus de 300 délégués de 50 pays du monde entier. Il s’agit non seulement d’un événement visant à promouvoir le développement du tourisme agricole et rural au Vietnam, mais également de démontrer le rôle, la responsabilité et le prestige du Vietnam dans les organisations internationales du tourisme, favorisant ainsi la réalisation des objectifs de développement du tourisme durable des Nations unies.

Également dans le cadre de la série d’événements, dans le cadre de la Conférence internationale sur le tourisme rural, lONU Tourisme a décerné le titre de meilleur village touristique au village maraîcher de Trà Quê (Hôi An, Quang Nam). C’est également le seul représentant du Vietnam à remporter ce prix cette année. Cet événement contribue à honorer la valeur, à diffuser la marque et à promouvoir le tourisme de Hôi An, Quang Nam auprès des visiteurs internationaux.

10. L’équipe féminine vietnamienne de volley-ball a remporté une médaille d'un championnat du monde pour la première fois et défendu son titre de champion d’Asie.

Lors de la Coupe du monde de volleyball FIVB Challenge Cup 2024 qui s’est tenue début juillet aux Philippines, l’équipe féminine de volleyball vietnamienne a marqué l’histoire du volleyball du pays en remportant une médaille pour la première fois lors d’un tournoi de niveau régional.

Auparavant, fin mai, également aux Philippines, l’équipe féminine vietnamienne a défendu avec succès son titre de champion de la Coupe d’Asie de volley-ball - AVC Challenge Cup 2024. Ceci est considéré comme une autre réussite du volley-ball féminin vietnamien.

