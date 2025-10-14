L'OMS met en garde contre une résistance généralisée aux antibiotiques courants dans le monde

L'augmentation de la résistance aux antibiotiques essentiels constitue une menace croissante pour la santé mondiale, a averti lundi 13 octobre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec la publication de son Rapport mondial sur la surveillance de la résistance aux antibiotiques 2025.

>> L'OMS maintient l'alerte face au mpox

>> Paludisme à Madagascar : l’OMS offre deux tonnes de médicaments

>> E-cigarettes : l'OMS s'alarme d'une nouvelle addiction ciblant les enfants

>> L'OMS met en garde contre la propagation de superbactéries résistantes aux antibiotiques

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En 2023, un sixième des infections bactériennes confirmées en laboratoire et entraînant des infections courantes chez l'être humain dans le monde étaient résistantes aux traitements antibiotiques, selon le nouveau rapport.

Entre 2018 et 2023, la résistance aux antibiotiques a augmenté dans plus de 40% des associations agent pathogène-antibiotique faisant l'objet d'une surveillance, l'augmentation annuelle moyenne étant comprise entre 5% et 15%.

Le rapport s'appuie sur les données communiquées au Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de leur usage (GLASS) de l'OMS dans plus de 100 pays, et présente, pour la première fois, des estimations de la prévalence de la résistance à 22 antibiotiques utilisés pour traiter les infections des voies urinaires et gastro-intestinales et sanguines, et pour traiter la gonorrhée.

Par ailleurs, le rapport note que les bactéries à Gram négatif pharmacorésistantes sont de plus en plus dangereuses partout dans le monde, les pays les moins bien dotés pour y faire face étant les plus touchés.

Xinhua/VNA/CVN