Des touristes étrangers impressionnés par l'hospitalité des habitants du Delta du Mékong

Être invité à une cérémonie commémorative par des inconnus ou se voir offrir un hébergement gratuit sont des expériences d'hospitalité qui marquent durablement de nombreux touristes internationaux visitant le Delta du Mékong.

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Photo : Tân Dat/CVN

Alors qu'il observait les habitants locaux installer des tentes dans leurs cours, Naoki Okamura a vu plusieurs personnes le prendre par la main et le conduire dans une maison. "Ils m'ont emmené à une table garnie de nombreux plats délicieux et m'ont réservé la place la plus fraîche", a raconté ce japonais de 31 ans, lors d'un voyage à Tiên Giang (province de Dông Thap) fin juin.

Naoki Okamura s'est renseigné et a appris que la famille de ces habitants organisait une cérémonie commémorative – une journée pour honorer la mémoire d'un proche décédé. La chaleur des habitants a profondément touché Naoki. Cet aspect culturel contraste fortement avec le Japon, où les cérémonies commémoratives se déroulent généralement en famille. "Leur hospitalité m'a profondément touché, et il n'y avait aucune distance entre moi et les membres de la famille", a déclaré Naoki.

Photo : Net/CVN

Pour Marcel Lennartz, un Néerlandais de 55 ans, l'hospitalité des habitants du delta du Mékong est "unique au monde". Bien qu'il vive au Vietnam depuis plus de 30 ans, Marcel est toujours émerveillé lorsqu'il retourne dans le Nam bô occidental. En traversant les petits villages de Bên Tre (province de Vinh Long), il est constamment accueilli par des adultes et des enfants qui l'invitent chez eux. Ils lui proposent des hamacs pour une pause à midi et lui offrent du vin ou des fruits.

"Beaucoup d'habitants locaux ne parlent pas anglais, mais la façon dont ils installent les chaises et servent le thé suffit à abolir la barrière de la langue", explique Marcel.

Un fort impact sur les réseaux sociaux

Les récits des touristes internationaux sur leur expérience dans le Delta du Mékong ont un fort impact sur les réseaux sociaux. Nombre d'entre eux affirment qu'outre la beauté des paysages fluviaux, la chaleur humaine est la principale raison de leur envie de revenir.

Photo : NET/CVN

Mme Thuy Linh, responsable du département international d'une agence de voyages à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que depuis le début de l'année, le nombre de circuits proposant une immersion dans la vie du Delta du Mékong a doublé, voire triplé.

"Les touristes européens et ceux de certains pays asiatiques s'intéressent moins aux simples visites touristiques. Ils réservent des excursions pour découvrir les dunes de sable, participer à la pêche dans les canaux, confectionner des gâteaux traditionnels ou partager un repas chez l'habitant. La simplicité et l'hospitalité naturelle d’habitants locaux expliquent pourquoi les touristes internationaux apprécient autant le tourisme dans cette région", a expliqué Mme Thuy Linh.

Cette ouverture d'esprit transforme même les maisons privées en lieux de repos pour les voyageurs. Plus tôt cette année, Mme Bich Liêu, 35 ans, originaire d'An Giang, a rencontré un touriste hongrois qui souhaitait camper pour la nuit dans une cabane au bord de la rivière, près de chez elle. Inquiète des risques liés au mauvais temps, sa famille l'a spontanément invité à partager un repas et à l'héberger gratuitement.

"Ma famille l'a invité à une cérémonie de mariage dans le quartier pour lui faire découvrir la culture locale. Depuis mon enfance, je suis habituée à la vie communautaire très soudée de mon village natal. La camaraderie et l'entraide entre les familles rendent les gens moins méfiants et moins calculateurs envers les étrangers", a déclaré Mme Bich Liêu.

Selon Pham Ngoc Trung, Professeur associé et expert en recherche culturelle, le caractère des habitants du Delta du Mékong est façonné par deux facteurs : sa géographie fluviale et son histoire de mise en valeur des terres.

Photo : Tân Dat/CVN

La région Sud a été peuplée il y a plus de 300 ans. Lorsque les migrants venus du Centre et du Nord du pays s'y sont installés, ils ont été confrontés à une nature sauvage et indomptée, à une faune abondante et à de nombreux dangers. Pour survivre, les habitants ont dû s'entraider, effaçant ainsi les barrières d'origine et de classe. Les premiers arrivés aidaient les suivants ; en cas de problème familial, tout le village se mobilisa.

De plus, le réseau complexe de rivières et de canaux a favorisé l'émergence d'une culture du commerce fluvial. La facilité des transports a permis des interactions régulières avec de nouvelles populations, forgeant une mentalité tolérante envers les différences et affranchie des conventions rigides des villages agricoles traditionnels et repliés sur eux-mêmes.

Kyril Whittaker, un Britannique de 29 ans, a choisi de s'installer dans le Delta du Mékong car il appréciait énormément la gentillesse et l'enthousiasme des habitants. Il a raconté comment une vieille dame, qui tenait une épicerie dans la province de Cà Mau, lui avait préparé un bol de nouilles chaudes et avait refusé tout argent alors qu'il était sans ressources, ou comment, lorsqu'il avait une forte fièvre dans une auberge de Cân Tho, le personnel lui avait apporté du porridge et s'était occupé de lui comme d'un membre de la famille.

"Ce que j'ai trouvé de plus précieux dans le Delta du Mékong, c'est un sentiment de sécurité. Où que vous alliez, si vous rencontrez des difficultés, il y aura toujours quelqu'un prêt à vous aider", a conclu Kyril.

Tân Dat/CVN