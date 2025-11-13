France

Carrefour : la famille Saadé s'invite dans la grande distribution comme 2e actionnaire

Après les médias et le cinéma, la grande distribution : le PDG de l'armateur CMA CGM, Rodolphe Saadé, et sa famille se sont invités au capital de Carrefour, devenant le deuxième actionnaire de la multinationale française.

Carrefour a annoncé mercredi 12 novembre que la famille Saadé avait pris une participation de 4% - soit un investissement de quelque 400 millions d'euros - à son capital et que Rodolphe Saadé entrerait à son conseil d'administration dès le 1er décembre.

Il remplacera Eduardo Rossi, qui représentait l'actionnaire Peninsula, holding de la famille du milliardaire brésilien Abilio Diniz décédé en février 2024.

Devenue première actionnaire de Carrefour en mars 2024, Peninsula était récemment repassée en deuxième position avec une participation de 8,5%, qu'elle a finalement cédée, a annoncé le distributeur dans un communiqué distinct mercredi.

La société Galfa, détenue par la famille Moulin-Houzé (Galeries Lafayette), reste le premier actionnaire de Carrefour, à hauteur d'environ 9,5%.

Pour entrer au capital du deuxième distributeur alimentaire français, la famille Saadé a créé une nouvelle entité, Carrix, qu'elle codétient avec CMA CGM, a précisé Carrefour dans un communiqué.

Elle remplacera Peninsula au conseil d'administration, où elle sera représentée par Rodolphe Saadé comme administrateur indépendant "pour la durée restante" de ce mandat "soit jusqu'à l'assemblée générale 2028".

Carrix siégera également au comité stratégique du conseil d'administration. Cité dans le communiqué, Rodolphe Saadé s'est dit "heureux d'entrer au capital" d'un groupe jouant "un rôle majeur dans l'alimentation et la distribution".

Ambitions au Brésil

"En intégrant son conseil d'administration, je souhaite (...) accompagner le développement du groupe dans la durée", ajoute le dirigeant franco-libanais.

"L'engagement, la vision et l'expérience de Rodolphe Saadé apporteront une contribution majeure à notre gouvernance, au développement de notre groupe et à sa création de valeur", a commenté le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard.

Il s'agit de la première incursion de la famille Saadé dans la grande distribution. En mai, elle avait fait son entrée au capital du groupe de cinéma Pathé, avec pour ambition d'accélérer à l'international dans la production de films et de séries.

Rodolphe Saadé a également racheté en 2022 le journal La Provence, posant ainsi la première pierre d'un groupe de médias qui compte depuis les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, mais aussi BFMTV, RMC et Brut.

Avec ce nouvel investissement patrimonial dans une multinationale tricolore, qu'elle n'exclut pas de renforcer à l'avenir, la famille Saadé s'associe aussi à un groupe fort au Brésil, l'un des principaux marchés de Carrefour avec la France et l'Espagne.

En septembre 2024, CMA CGM avait annoncé l'acquisition du plus gros opérateur portuaire du pays, Santos Brasil.

"C'est un pays à très fort potentiel où la croissance est au rendez-vous", avait assuré Rodolphe Saadé pour justifier cet investissement, réalisé sur fonds propres.

Stabilité

De son côté, Carrefour va pouvoir rassurer les marchés quant à la stabilité de son actionnariat en compensant partiellement le départ de Peninsula, qui était attendu, quatre ans après celui du milliardaire français Bernard Arnault, après 14 années de présence au capital.

En octobre, Carrefour a publié un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros pour le troisième trimestre, en recul de 1,5% car pénalisé par l'évolution des changes en Amérique latine. Mais les ventes du distributeur ont résisté à données comparables, notamment en France en dépit des "incertitudes politiques".

Dirigé depuis 2017 par Alexandre Bompard, dont le mandat a été renouvelé cet été pour trois ans après 2026, Carrefour a entamé une "revue de portefeuille" en début d'année pour dégager davantage de rentabilité.

Son cours de Bourse avait été mis sous pression l'an dernier. Son action évolue actuellement autour de 13,25 euros. Dévoilée cet été, la cession de Carrefour Italie doit être effective d'ici à la fin de l'année.

Carrefour fait également évoluer son modèle pour exploiter de plus en plus largement des magasins en franchise et en location-gérance, une variante de la franchise où le distributeur reste propriétaire du fonds de commerce.

Cette stratégie est attaquée par la CFDT, qui la qualifie de "plan social déguisé". La justice doit se prononcer le 21 novembre.

