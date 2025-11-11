Stablecoins : la Banque d'Angleterre propose un cadre pour renforcer la confiance

La Banque d'Angleterre (BoE) a dévoilé lundi 10 novembre ses propositions pour garantir la confiance du public dans les stablecoins, ces cryptomonnaies présentées comme stables car adossées aux devises traditionnelles, qui promettent de révolutionner les transactions en se passant des intermédiaires financiers traditionnels.

Les stablecoins sont considérés comme un outil majeur de la popularisation des cryptomonnaies, censés incarner à la fois la stabilité d'une monnaie traditionnelle et la facilité de transaction offerte par les actifs numériques. Ils sont actuellement très majoritairement basées sur le dollar.

"Notre objectif est de soutenir l'innovation et de construire la confiance dans cette nouvelle forme de monnaie" qui est appelée à "jouer un rôle significatif dans les paiements" à l'avenir, affirme dans un communiqué Sarah Breeden, vice-gouverneure de la BoE chargée de la stabilité financière.

Alors que leur usage s'élargit déjà, les régulateurs veulent rassurer particuliers et institutions, dont la confiance a été entamée par l'effondrement en 2022 du "Terra", un stablecoin dont le cours était censé être garanti par un algorithme et non par des réserves en monnaie traditionnelle.

Selon une série de propositions dévoilées lundi par la BoE, soumises à consultation jusqu'au 10 février, les particuliers ne pourront dans un premier temps détenir plus de 20.000 livres (près de 23.000 euros) d'un stablecoin. Les entreprises seront limitées, sauf exceptions, à 10 millions.

La BoE, qui pourrait aussi "soutenir les émetteurs de stablecoins systémiques" -c'est-à-dire les acteurs majeurs- "en période de tensions", envisage d'autoriser que jusqu’à 60% des actifs détenus en garantie de la monnaie numérique soient des titres de dette publique britannique à court terme.

La banque centrale sera chargée de réguler les stablecoins qui seront désignés comme "systémiques" par le ministère des Finances, tandis que les entreprises moins importantes du secteur seront sous l'égide du régulateur des marchés (la FCA).

La FCA avait publié en mai ses propres propositions pour les émetteurs de stablecoins, notamment leur imposer de "détenir systématiquement des actifs de garantie d'un montant équivalent à la valeur des stablecoins".

Le cadre britannique pour le secteur doit entrer en vigueur l'an prochain, dans la foulée des États-Unis, qui ont adopté l'été dernier leur propre dispositif législatif, très favorable au secteur.

L'UE s'est pour sa part dotée en 2024 d'un arsenal juridique limitant la fabrication et l'utilisation de stablecoins en dollars dans sa zone, sans pour autant faire décoller les stablecoins en euros.

