Wall Street veut croire à un déblocage budgétaire aux États-Unis

La Bourse de New York évolue en hausse lundi 10 novembre, s'accrochant à l'espoir que les parlementaires américains mettent fin à la paralysie budgétaire qui bloque une partie des États-Unis depuis 40 jours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,35%, l'indice Nasdaq avançait de 2,01% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,17%.

"Il semble que le fait que nous nous rapprochions de la fin du +shutdown+ ait donné aux investisseurs un certain optimisme quant à la possibilité d'un retour à une tendance favorable", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Le Sénat américain a franchi dimanche 9 novembre une étape décisive en adoptant une motion visant à mettre fin au blocage budgétaire, qui a mis à l'arrêt une partie des services publics depuis le 1er octobre.

"L'accord conclu par le Sénat doit être approuvé par la Chambre des représentants" et ensuite soumis à Donald Trump, rappelle Sam Stovall.

Cette avancée fait espérer un prochain retour à la normale, alors que le trafic aérien et le versement des aides sociales sont perturbés, et que des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage technique ou travaillent sans être payés.

Cela permettra aussi aux organismes officiels de reprendre la collecte et le partage de données d'importance sur l'état de santé de la première économie mondiale.

Charge ensuite aux investisseurs "de déterminer si les anticipations d'une nouvelle baisse des taux sont toujours justifiées, si l'inflation reste persistante et si les difficultés en matière d'emploi demeurent", anticipe Sam Stovall.

Selon l'analyste, dans les prochains jours, "les investisseurs vont avancer à l'aveuglette, mais avec le sourire" : un changement de direction après le recul observé la semaine dernière, sur fond d'inquiétudes autour des niveaux de valorisation des géants technologiques.

Lundi 10 novembre, "il existe une tendance généralisée à acheter à la baisse parmi les plus grands perdants de la semaine dernière, tant en termes de pourcentage que de capitalisation boursière", note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux géants du secteur technologique, étaient en nette progression: Alphabet prenait 3,24%, Amazon 2,23%, Apple +1,78%, Meta avançait de 1,50%, Microsoft de 1,31%, Nvidia gagnait 3,27% et Tesla 1,72%.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain était stable par rapport à la clôture de vendredi 7 novembre, à 4,10%.

Côté entreprises, les compagnies aériennes, à l'instar d'American Airlines (+0,88%), Delta (+0,99%) et United (+0,22%) profitaient de l'optimisme autour d'un possible déblocage budgétaire.

La biotech américaine Metsera (-15,18% à 70,55 dollars), spécialiste des traitements anti-obésité, glissait après avoir confirmé qu'elle serait bien rachetée par Pfizer. Ce dernier avait dû batailler contre le danois Novo Nordisk, qui cherchait aussi à intégrer la biotech dans son périmètre. Porté par ces tractations, le titre de Metsera reste en progression de plus de 33% sur les derniers jours.

Les géants américains du paiement Visa (+0,72% à 338,44) et Mastercard (+0,10% à 552,50 dollars) étaient en légère progression après avoir trouvé un accord pour mettre fin à une procédure judiciaire de plusieurs décennies autour des frais prélevés aux commerçants. L'accord peut toutefois encore être rejeté par le juge en charge de l'affaire.

AFP/VNA/CVN