L'industrie cosmétique sud-coréenne vise le marché vietnamien en plein essor

>> Le salon Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2024 réuni plus de 600 exposants

Photo : Yonhaps/CVN

Selon le ministère des petites et moyennes entreprises et des startups de la République de Corée, le pays d'Asie de l'Est a gagné 1,7 milliard d'USD grâce aux exportations de cosmétiques au troisième trimestre, enregistrant la plus forte croissance d'une année sur l'autre parmi ses 10 principales catégories d'exportation. Notamment, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent désormais plus de 65% du total des expéditions de cosmétiques du pays.

L'analyse du marché indique l'attrait croissant du Vietnam, porté par sa classe moyenne en expansion et sa croissance économique régulière. La popularité croissante de la culture sud-coréenne a contribué à améliorer la confiance des consommateurs dans les produits sud-coréens. Le marché des cosmétiques du Vietnam est le quatrième plus grand de l'ASEAN, après l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.

Les statistiques de l'Association sud-coréenne du commerce international ont montré que les exportations de cosmétiques sud-coréens vers le Vietnam ont bondi de 122% en 2023 par rapport à 2019, avec un taux de croissance annuel moyen de 22,14%. En 2022, les exportations de cosmétiques de la République de Corée vers le Vietnam ont atteint 327 millions d'USD. Les produits cosmétiques sud-coréens détiennent une part de marché en augmentation au Vietnam, surpassant progressivement leurs concurrents.

VNA/CVN