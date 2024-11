Les exportations de pangasius vers l’Irak en forte hausse

En particulier, selon les statistiques de la douane vietnamienne, rien qu’en septembre, la valeur des exportations de ce poisson est estimée à 1,8 million d’USD, un niveau record depuis trois ans, reflétant une demande croissante sur ce marché.

La valeur des exportations de pangasius du Vietnam vers l’Irak a ainsi dépassé celle vers l’Iran, qui est considéré comme une porte d’entrée pour le commerce vietnamien avec les pays du Moyen-Orient. Le chiffre d’affaires de septembre représente une augmentation de 155% par rapport à la même période l’an dernier. Au troisième trimestre 2024, la valeur des exportations de pangasius vers l’Irak a dépassé de plus de 30% le total des exportations vietnamiennes de pangasius en 2022.

Selon le rapport sur les exportations de produits aquatiques publié par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), la valeur totale des exportations de produits aquatiques du Vietnam pour les neuf premiers mois de l’année a atteint 7,2 milliards d’USD, soit une hausse de 9% en glissement annuel.

Au troisième trimestre, les exportations de produits aquatiques du Vietnam ont connu une forte croissance de 15%, atteignant 2,8 milliards d’USD, soutenues par une reprise de la demande et une hausse des prix sur des marchés clés comme les États-Unis et la Chine, ainsi que par l’avantage concurrentiel des produits à valeur ajoutée du Vietnam sur d’autres marchés tels que le Japon et l’Australie.

Les produits phares comme les crevettes, le pangasius, le thon, le crabe et les mollusques ont tous enregistré de solides performances par rapport à la même période en 2023. Cette reprise illustre non seulement le potentiel de développement du secteur des produits aquatiques, mais également les efforts continus des entreprises et des agences de gestion pour améliorer la qualité des produits et élargir les marchés d’exportation.

Texte et photo : Truong Giang/CVN