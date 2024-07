L'image simple et humaine du SG Nguyên Phu Trong dans le cœur des amis latino-américains

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général vietnamien, Nguyên Phu Trong, a toujours été déterminé dans la lutte contre la corruption, s'efforçant de renforcer la discipline de parti, de promouvoir la stabilité politique et de développer les relations diplomatiques internationales.

En tant que chef du Parti, il a également donné la priorité à la formation et au guidage des jeunes, en leur offrant des opportunités pour se développer et en renforçant leur intégrité politique et idéologique. Avec ses contributions significatives, le secrétaire général Nguyên Phu Trong s'est vu décerner l'Ordre de l'Étoile d'Or, la plus haute distinction honorifique de la République socialiste du Vietnam.

Les Cubains se souviennent de lui comme d'un ami bien-aimé et sincère, toujours prêt à soutenir. Au cours de sa longue et fructueuse carrière politique, il a été l'un des promoteurs les plus efficaces des relations privilégiées de fraternité et de confiance mutuelle entre les deux Partis, les deux Assemblées nationales (AN), les deux gouvernements et les deux peuples, a partagé Martín Hacthoun.

Le gouvernement cubain a déclaré un deuil national en l'honneur du secrétaire général Nguyên Phu Trong, en signe de gratitude.

Lors d'une interview avec Nguyên Phu Trong en tant que président de l'AN en 2006, le journaliste été très impressionné par la simplicité, la chaleur fraternelle, le sourire sincère et surtout l'intelligence et la maîtrise dont il a fait preuve en matière de vie politique vietnamienne, de travail important de l'AN et de nécessité pour le pays de consolider son développement.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conversation avec le reporter de la VNA à Buenos Aires, Poldi Sosa Schmidt, présidente de l'Institut culturel Argentine - Vietnam (ICAV), a présenté ses condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, ainsi qu'aux amis bien-aimés du Vietnam, suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Elle a déclaré que le fort développement du Vietnam était dû à la direction avisée des dirigeants du PCV, en particulier le secrétaire général Nguyên Phu Trong. La présidente de l'ICAV, Poldi Sosa, a particulièrement souligné ses contributions à la préservation et à la promotion de la culture nationale vietnamienne.

Selon elle, dans les relations entre les pays, la culture est toujours une passerelle entre les peuples et contribue à les rapprocher. Et les amis qui aiment le Vietnam se souviendront toujours du secrétaire général Nguyên Phu Trong comme lune grande figure culturelle du Vietnam.

Le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam (ABRAVIET), Pedro de Oliveira, a également exprimé ses regrets infinis suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong et a apprécié ses contributions au développement du pays. Il a souligné l'humanité des articles du secrétaire général Nguyên Phu Trong lorsqu'il a exposé l'objectif du Vietnam de construire une société "véritablement pour le peuple"; une société humanitaire, unie, solidaire, orientée vers des valeurs progressives et humanistes ; un système politique dans lequel le pouvoir est véritablement dans les mains du peuple, par le peuple et pour le peuple, de s'orienter vers le développement économique accompagné de progrès et de justice sociale, etc.

VNA/CVN