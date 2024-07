Des moines, des nonnes et des adeptes bouddhistes rendent hommage au leader du Parti

Les moines, nonnes, adeptes et fidèles bouddhistes peuvent rendre hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, qui a rendu son dernier soupir le 19 juillet dans les pagodes et les monastères les 25 et 26 juillet, au même moment où des cérémonies de respect et commémoratives sont organisées pour le dirigeant.

Photo : VNA/CVN

Le Conseil exécutif permanent de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) a demandé aux dignitaires des comités et instituts relevant de la VBS, ainsi qu'à ses conseils exécutifs dans les villes et provinces, d'organiser des cérémonies à la mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Outre les pagodes et les monastères, les cérémonies auront lieu au siège des conseils d'administration de la VBS à tous les niveaux, ainsi que dans des centres de formation bouddhiste, présentant des rituels bouddhistes.

Le leader du Parti est déposé en état à la salle funéraire nationale, n°5 rue Trân Thanh Tông, Hanoï.

La cérémonie de respect pour lui commencera à 7h00 le 25 juillet, tandis que le service commémoratif aura lieu à 13h00 le 26 juillet à la salle funéraire nationale.

Les cérémonies de hommage et commémoratives auront lieu en même temps à la salle Thông Nhât à Hô Chi Minh-Ville et dans sa ville natale de la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh à Hanoï.

La cérémonie d'inhumation devrait avoir lieu le 26 juillet à 15h00 au cimetière Mai Dich de la capitale.

Ces derniers jours, de nombreuses pagodes ont organisé des requiems et installé des autels pour que les gens puissent brûler de l'encens en commémoration du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le 24 juillet, des foules de moines, de nonnes, d'adeptes et de personnes bouddhistes se sont rendues à la pagode Quan Su, basée à Hanoï, siège du Comité central de la VBS, pour prier pour l'âme du défunt. La pagode restera ouverte de 7h30 à 21h30 les deux jours de deuil national.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt, le très vénérable Thich Thiên Nhon, patriarche adjoint du Conseil de patronage de la VBS et président du Conseil exécutif de la VBS, a présenté ses condoléances pour le décès du leader du Parti.

Dans sa lettre, il a déclaré que les moines, nonnes et adeptes bouddhistes du pays et de l’étranger ont été très attristés en apprenant le décès du dirigeant.

Il a salué le secrétaire général comme un excellent leader, un grand intellect, un idéologue et un culturiste exceptionnel de la nation, qui a consacré toute sa vie au service de la Patrie et du peuple.

Dans ses idéaux et ses orientations, le dirigeant a toujours donné de l'affection au peuple et est resté proche de lui, et a souligné que la construction du bloc de grande union nationale était la responsabilité de l'ensemble du système politique et de la société dans son ensemble, avec le Front de la Patrie vietnamienne et les organisations sociopolitiques, notamment les organisations religieuses, comme noyau, a poursuivi le très vénérable.

Le décès du leader du Parti est une perte énorme pour tout le peuple vietnamien, a-t-il déclaré, exprimant ses plus sincères condoléances au Comité central du Parti, au président, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, au Comité central du Front de la patrie vietnamienne et à la famille endeuillée.

Les moines, nonnes et fidèles vietnamiens se joindront au peuple à travers le pays pour transformer le chagrin en force de grande union nationale, perpétuer l'héritage inestimable laissé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, avancer fermement vers la construction d'un Vietnam fort et prospère, avec une fortune avancée et position, pour des gens prospères, un pays fort, la démocratie, la justice et la civilisation, a-t-il affirmé.

VNA/CVN