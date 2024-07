Le PM Pham Minh Chinh reçoit le conseiller de la sécurité nationale de l'Inde

Pham Minh Chinh a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement et au peuple indiens pour leurs actes sincères envers le défunt, l'envoi d'un haut fonctionnaire au Vietnam pour assister aux funérailles et l'observation par le Parlement indien de la commémoration de Nguyên Phu Trong le 22 juillet, ce qui manifeste des sentiments sincères des amis proches et de la précieuse tradition entre les deux nations, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a proposé que les deux pays continuent de travailler ensemble afin de développer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde, et a souligné que la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'information, des télécommunications et de la technologie numérique présente un grand potentiel qui mérite d'être étudié à l'avenir.

Le responsable indien a souligné que le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, était un dirigeant sage et respecté par la communauté internationale, y compris par le peuple indien, et a exprimé sa gratitude pour les contributions importantes du défunt dirigeant au renforcement des relations Vietnam - Inde à divers postes.

Il a affirmé que le gouvernement indien attache de l'importance au partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde et espère approfondir davantage les relations bilatérales, en particulier dans les domaines traditionnels tels que la défense et la sécurité , le commerce et l'investissement, ainsi qu'élargir la coopération dans les nouveaux domaines comme l'a proposé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN