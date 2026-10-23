Ligue Europa : premier coup d'arrêt pour Lyon corrigé à Hoffenheim (3-0)

L'Olympique lyonnais a cédé jeudi soir 22 octobre en Allemagne ses premiers points en Ligue Europa, corrigé 3-0 par Hoffenheim, pourtant auteur d'un mauvais début de saison, lors de la 3 e journée de la phase de ligue.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les coéquipiers de Clinton Mata, promu capitaine jeudi 22 octobre en l'absence de Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté sur le banc en début de rencontre, stagnent à six points et laissent un peloton de tête s'échapper, avec cinq équipes à trois victoires, le Benfica, le Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros et l'Olympiakos.

À trois jours d'un déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour le choc au sommet de la Ligue 1 contre le Paris SG dimanche (20h45), l'entraîneur de l'OL Paulo Fonseca avait décidé de faire tourner son effectif, en laissant sur le banc plusieurs de ses cadres dont Tolisso, Niakhaté, mais aussi Ernest Nuamah ou Tyler Morton.

Fonseca a également dû composer avec la sortie sur blessure de Steeve Kango, qui est mal retombé dans un duel aérien avec Tim Lemperle et qui est sorti sur une civière à la demi-heure de jeu.

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Après quinze minutes en faveur de Lyon, Hoffenheim a totalement pris le contrôle de la rencontre, illustrée par les 20 tirs pour les Allemands, contre seulement 7 pour les Lyonnais.

Différence en dix minutes

En l'espace de moins de dix minutes à cheval entre la fin de la première période et le début de la seconde, les joueurs de Christian Ilzer ont fait la différence.

Juste avant la pause, sur une longue touche de Vladimir Coufal mal négociée par les Lyonnais, Andrej Kramaric a ouvert le score d'une tête lobée qui n'a laissé aucune chance au gardien Dominik Greif (1-0, 45e+4).

Et en début de seconde période, Adam Daghim a doublé la mise pour le TSG Hoffenheim à la 49e minute, profitant d'une perte de balle de Rémi Himbert à une trentaine de mètres de son but dans l'axe et d'un service de son coéquipier Kramaric dans la surface.

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Fonseca a alors lancé dans la bataille Corentin Tolisso pour la dernière demi-heure, sans plus de réussite, Hoffenheim n'a que très rarement été mis en danger. Et Adam Hlozek a donné plus d'ampleur à la victoire de Hoffenheim dans les dix dernières minutes (3-0, 83e).

À l'inverse de l'OL, leader de la Ligue 1 (14 points en sept matches), Hoffenheim a connu un début de saison bien plus compliqué avec seulement deux victoires (pour quatre défaites) en Bundesliga, deux revers en Ligue Europa avant le match contre Lyon, et surtout 19 buts encaissés en 9 matches.

Jeudi 22 octobre contre l'OL, la défense allemande a terminé seulement le deuxième de ses dix premiers matches de la saison sans encaisser de buts, deux mois après un 32es de finale de la Coupe contre une équipe de 4e division à la mi-août.

AFP/VNA/CVN