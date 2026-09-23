F1 : le Français Isack Hadjar de retour au volant de sa Red Bull en Azerbaïdjan

Le pilote français Isack Hadjar, qui avait manqué les trois dernières courses en raison d'une blessure au poignet gauche, fera son retour cette semaine au Grand Prix d'Azerbaïdjan, a annoncé mardi 22 septembre son écurie Red Bull.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Hadjar, qui n'a pas pu disputer les GP des Pays-Bas, d'Italie et d'Espagne, va ainsi retrouver son baquet qui avait été occupé par le Néo-Zélandais Liam Lawson, lequel retournera chez Racing Bulls à Bakou.

"Red Bull Racing est ravi d'accueillir à nouveau Isack Hadjar ce week-end. Après s'être parfaitement rétabli de sa blessure au poignet, Isack retrouvera la piste au circuit urbain de Bakou jeudi 24 septembre", écrit Red Bull dans un communiqué.

"L'équipe voudrait remercier sincèrement Liam (Lawson) pour son professionnalisme, son dévouement et son gros travail lors des trois dernières courses. Appelé au pied levé dans des circonstances difficiles, il a réalisé des performances impressionnantes et a apporté une belle contribution à l'équipe. Nous lui souhaitons le meilleur pour son retour chez Racing Bulls", ajoute l'écurie autrichienne.

Lawson a terminé 7e à Zandvoort, 14e à Monza et 6e à Madrid.

Le Japonais Yuki Tsunoda, qui avait de son côté remplacé le Néo-Zélandais au volant de la Racing Bulls durant ces trois courses, va retourner à son rôle de pilote de réserve. Il avait réussi à inscrire le point de la 10e place à Monza.

Hadjar, qui fêtera ses 22 ans lundi, s'est blessé au poignet gauche lors d'un entraînement durant la trêve estivale. Il occupe la 8e place du classement du Championnat du monde avec 71 points. Il est notamment monté sur le podium du Grand Prix de Monaco (3e) et restait sur une série de sept Top 6 consécutifs avant sa blessure.

Le Français dispute sa deuxième saison en F1 après avoir été vice-champion de F2 en 2024. Après une belle année de rookie chez Racing Bulls en 2025, il a rejoint Red Bull et le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen cette saison.

AFP/VNA/CVN