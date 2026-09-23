F1 : après son bon début de saison, Hadjar prolongé par Red Bull

Pour la première fois depuis bien longtemps, Max Verstappen dispose d'un coéquipier efficace : fort d'un bon début de saison, Isack Hadjar a répondu aux attentes placées en lui et a donc naturellement été prolongé d'une saison par Red Bull mercredi 23 septembre.

>> F1 : la revanche éclatante de Gasly, qui arrache la pole à Monza

>> F1 : Antonelli triomphe à Monza et assomme ses adversaires

Photo : AFP/VNA/CVN

La formation autrichienne "a le plaisir d'annoncer la prolongation du contrat d'Isack Hadjar, complétant ainsi son duo de pilotes pour la saison 2027 de Formule 1", a-t-elle indiqué dans un communiqué, en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan, ce week-end à Bakou.

"Je suis vraiment ravi de poursuivre l'aventure avec Oracle Red Bull Racing. J'ai rejoint cette écurie il y a huit mois et j'ai tout de suite pris la mesure de l'envergure et de l'ambition de cette organisation", a réagi Hadjar, cité dans le communiqué de l'écurie. "Je cherche sans cesse à écouter, à apprendre et à me dépasser chaque jour, ce qui ne fait que renforcer mon enthousiasme pour ce qui m'attend".

Le jeune pilote français a réussi un début de saison solide pour sa première année avec Red Bull, mais sa progression a été perturbée par une blessure au poignet subie à l'entraînement durant l'été, ce qui l'a contraint à manquer les trois derniers Grands Prix.

Il doit justement faire son retour au volant ce week-end à Bakou et ce contre-temps n'aura finalement pas refroidi les dirigeants de l'écurie autrichienne.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Une évidence"

Laurent Mekies, le patron de l'équipe Red Bull, a ainsi expliqué que la décision de prolonger le jeune pilote français était naturelle : "Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure aux côtés d'Isack. Depuis qu'il nous a rejoints en début d'année, il s'est montré exceptionnel tant sur la piste qu'en dehors, d'autant plus qu'il n'en est qu'à sa deuxième saison en Formule 1. Dès le premier week-end à Melbourne, on a pu constater qu'il avait géré cette montée en puissance avec un sang-froid remarquable et qu'il avait mérité sa place. La décision de prolonger son contrat s'est donc imposée comme une évidence".

"La période qui a suivi sa blessure a été difficile pour Isack, mais cette prolongation témoigne de la confiance que nous lui accordons et nous sommes impatients de le revoir sur la piste", a également noté le dirigeant français.

Hadjar, qui fêtera ses 22 ans lundi 21, occupe la 8e place du classement du Championnat du monde avec 71 points. Le Parisien, perfectionniste à l'extrême et très exigeant avec lui-même, est notamment monté sur le podium du Grand Prix de Monaco (3e) et il restait sur une série de sept Top 6 consécutifs avant sa blessure.

Le Français dispute sa deuxième saison en F1 après avoir été vice-champion de F2 en 2024.

Après une belle année de rookie chez Racing Bulls en 2025, où il avait notamment réussi l'exploit de décrocher un podium à Zandvoort, événement rare dans cette petite écurie, il a rejoint Red Bull et Max Verstappen cette saison.

Le quadruple champion du monde a lui récemment été prolongé par Red Bull jusqu'en 2030. Le Néerlandais occupe la 6e place au classement du Championnat du monde.

AFP/VNA/CVN