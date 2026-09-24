Ligue des champions féminine : le Paris FC explose en vol à Barcelone

Malgré une bonne entame de match, les joueuses du Paris FC n’ont pas fait le poids mercredi 23 septembre face au FC Barcelone (5-2), tenant du titre et quadruple vainqueur, pour leur entrée dans la Ligue des champions féminine.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il n’y a pas eu d’exploit sur la pelouse du stade Johan Cruyff, où les Parisiennes ont d'abord mené, très tôt, avant de s’effondrer totalement face à la puissance collective catalane.

La buteuse canadienne Evelyne Viens avait pourtant bien profité d’une touche barcelonaise complètement ratée pour ouvrir le score d’une lourde frappe sous la barre (5e, 1-0), mais les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont logiquement craqué par la suite face aux nombreux assauts des championnes en titre.

Sans Alexia Putellas, partie aux London City Lionesses, ni Aitana Bonmati, en pleine rééducation du genou, et avec plusieurs joueuses majeures blessées, les Barcelonaises sont revenues dans la partie grâce à leur recrue brésilienne Kerolin (18e, 1-1).

Laissée seule aux six mètres, la jeune Clara Sierrajordi a donné l’avantage aux Catalanes sur un corner parfaitement tiré par la Norvégienne Caroline Graham Hansen (28e, 2-1), double passeuse décisive quelques minutes plus tard pour la Polonaise Ewa Pajor (35e, 3-1) puis buteuse d’une frappe lointaine (43e, 4-1).

En deuxième mi-temps, Pajor, meilleure buteuse de la compétition la saison dernière, s'est offert un doublé (71e, 5-1), mais l'attaquante française Clara Mateo, récompensée de ses efforts, a réduit l'écart, en deux temps (73e, 5-2).

Les Parisiennes auront un deuxième rendez-vous en haute altitude mercredi prochain à Paris au stade Jean-Bouin contre Arsenal, vainqueur en 2025, avec l’objectif de tenir un peu mieux le choc cette fois-ci.

AFP/VNA/CVN