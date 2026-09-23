Haltérophilie : la Nord-Coréenne Ri Song Gum bat trois records du monde en -49kg

L'haltérophile nord-coréenne Ri Song Gum a remporté la médaille d'or des Jeux asiatiques chez les moins de 49 kilos en battant les trois records du monde de la catégorie, mercredi 23 septembre à Nagoya.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À l'arraché, la Nord-Coréenne a soulevé 94 kilos, battant la précédente marque d'un kilo.

Et à l'épaulé-jeté, elle a récidivé, à deux reprises même : le record du monde était à 115 kilos et la jeune femme de 28 ans a soulevé deux barres de 116 et de 121 kilos.

Son total de 215 kilos efface le précédent record du monde de 7 kilos.

Avec cette médaille d'or, la première pour la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à Nagoya, Ri Song Gu devient également la première femme à gagner trois titres consécutifs aux Jeux asiatiques. Trois hommes avaient déjà réussi cet exploit, l'Iranien Mohammad Nassiri (1966-74), le Sud-Coréen Kim Tae-hyun (1990-98) et l'Iranien Behdad Salimi (2010-2018).

L'Indienne Mirabai Chanu, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, a de nouveau pris la 2e place, avec un total de 198 kilos (87+111), devant l'Indonésienne Diana Tri Wijayana (191 kilos, 88+103).

AFP/VNA/CVN