Euro de volley : des Bleus au carré

Les Bleus au rendez-vous du dernier carré : l'équipe de France s'est qualifiée mardi 22 septembre pour les demi-finales de l'Euro de volley, en battant la surprenante Roumanie (3-0 : 25-16, 25-19, 25-19) à Sofia, en Bulgarie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Comme en 2023, les coéquipiers d'Antoine Brizard disputeront a minima une demie, qu'ils avaient obtenue il y a deux ans en battant là aussi les Roumains (3-0). Et comme en 2023, celle-ci pourrait se jouer contre l'Italie, qui s'avancera en favorite contre la Finlande mercredi 23 septembre.

À l'époque, les Français s'étaient nettement inclinés, et avaient ensuite loupé le podium en perdant face à la Slovénie.

Cette fois, la bande à Andrea Giani, équipe renouvelée mais talentueuse entre cadres et jeune génération, visera la première médaille tricolore dans l'épreuve depuis 2015 et la médaille d'or décrochée en Bulgarie.

Encore fallait-il éviter le piège de la Roumanie, celui-même qui s'était refermé sur les Bleus en phase de groupes (défaite 3-2). La 22e nation mondiale, forte de ce petit exploit, avait ensuite dominé largement l'Ukraine pour se hisser dans le Top 8, avec de son côté le talent du jeune Cristian Chitigoi, 21 ans (11 pts).

Mais contrairement à la phase de poules, où les Bleus étaient de toute façon déjà qualifiés, il n'y a cette fois eu pas de retournement de situation et de défaite après avoir mené 2-0.

"On savait qu'il fallait mettre beaucoup d'agressivité d'entrée, on l'a fait au service, s'est satisfait Théo Faure au micro de la chaîne l'Equipe. Les Roumains peuvent se mettre en confiance et il fallait leur mettre la pression. On a très bien abordé le match".

Photo : AFP/VNA/CVN

Si les Roumains et leur maillot à flammes ont un temps tenu le choc, les double-champions olympiques ont toujours pris l'ascendant en milieu de set.

Faure encore meilleur marqueur

Une attaque en puissance de Faure, meilleur marqueur avec 19 points, une inspiration de Mathis Henno, ou encore les innombrables blocs réalisés par François Huetz (6), difficile de trouver quel Français n'a pas mis la main à la patte mardi 22 septembre.

Et côté aces ? Simon Magnin, assurément l'une des belles satisfactions de l'Euro, s'est chargé d'en inscrire trois, les deux autres étant à mettre au profit de Faure, et d'un autre jeune bleu, Noa Duflos-Rossi.

Une jeune génération en train de peu à peu faire oublier que les Français ont évolué tout l'été sans une grande partie des cadres sacrés aux Jeux de Paris et qui ont fait le choix d'une pause.

"L'été a été long, reprend Théo Faure. Cela n'a pas porté ses fruits directement mais on savait que le travail qu'on faisait était bon. On va continuer à croire en ce que l'on fait. Quand on joue comme ça, c'est un régal".

Certes, aux côtés de Trévor Clévenot et Antoine Brizard, elle sera désormais confrontée à la pression d'aller chercher une médaille. Mais pour ce qui est d'atteindre les demies, l'objectif est accompli.

AFP/VNA/CVN