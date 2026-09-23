Doublé inédit pour Nasser Al-Ittiyah : après le Dakar, le titre en tir sportif aux Jeux asiatiques

Doublé inédit pour le Qatarien Nasser Al-Attiyah : après avoir remporté en début d'année le Rallye Dakar, il a décroché mercredi 23 septembre la médaille d'or par équipes en tir sportif aux Jeux asiatiques, à Nagoya.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le pilote de 55 ans faisait partie de l'équipe qatarienne de skeet qui s'est imposée devant le Koweït et l'Inde.

Après son 6e Dakar, Al-Attiyah a remporté au Japon son troisième titre en tir, après deux précédentes médailles d'or en 2002 et 2010 dans l'épreuve par équipes. C'est sa sixième médaille au total aux Jeux asiatiques.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Qatarien avait également décroché la médaille de bronze en individuel dans l'épreuve de skeet aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Avec son copilote belge Fabian Lurquin, il avait remporté mi-janvier sur sa Dacia Sandrider son 6e Dakar, l'emblématique rallye-raid sur lequel il compte 50 victoires d'étapes, comme le Français Stéphane Peterhansel et le Finlandais Ari Vatanen.

AFP/VNA/CVN