Doublé inédit pour Nasser Al-Ittiyah : après le Dakar, le titre en tir sportif aux Jeux asiatiques

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|Nasser al-Attiyah célèbre sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres sur l'épreuve du skeet, le 31 juillet 2012.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le pilote de 55 ans faisait partie de l'équipe qatarienne de skeet qui s'est imposée devant le Koweït et l'Inde.
Après son 6e Dakar, Al-Attiyah a remporté au Japon son troisième titre en tir, après deux précédentes médailles d'or en 2002 et 2010 dans l'épreuve par équipes. C'est sa sixième médaille au total aux Jeux asiatiques.
|(De gauche à droite) Le Chinois Lyu Jianlin, le Taïwanais Lee Meng-yuan, le Qatari Nasser Al-Attiya, le Qatari Rashid Saleh Al-Athba, l'Indien Anant Jeet Singh Naruka, le Kazakh Alexandr Mukhamediyev, le Bahreïni Tammar Alwatt et le Koweïtien Mohammad Alawaad avant la finale masculine de skeet lors des Jeux asiatiques de 2026, à Toyota, le 23 septembre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le Qatarien avait également décroché la médaille de bronze en individuel dans l'épreuve de skeet aux Jeux olympiques de Londres en 2012.
Avec son copilote belge Fabian Lurquin, il avait remporté mi-janvier sur sa Dacia Sandrider son 6e Dakar, l'emblématique rallye-raid sur lequel il compte 50 victoires d'étapes, comme le Français Stéphane Peterhansel et le Finlandais Ari Vatanen.
AFP/VNA/CVN