Équipe de France : premier entraînement sous les ordres de Zidane

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane, a dirigé lundi 21 septembre son premier entraînement au Centre national du football de Clairefontaine (Yvelines) avec douze joueurs présents pour cette séance inaugurale, à quatre jours de son premier match à la tête des Bleus en Turquie en Ligue des nations.

>> Foot : le jour J pour Zidane, grand favori de l'après-Deschamps

>> Foot : Zidane attendu pour écrire la page de l'après-Deschamps

>> Équipe de France : Zidane joue l'ouverture à tout-va pour sa première liste

Photo : AFP/VNA/CVN

"Zizou", véritable icône du sport tricolore, nommé le 28 juillet en remplacement de Didier Deschamps, est arrivé en premier sur la pelouse du terrain "Michel Platini", avec à ses côtés son fidèle adjoint David Bettoni, qui l'accompagnait déjà au Real Madrid, et suivi de près par son ex-coéquipier chez les champions du monde (1998) et d'Europe (2000) Fabien Barthez, devenu l'entraîneur des gardiens.

Plus de cinquante journalistes environ étaient présents pour l'occasion, une affluence très inhabituelle pour un début de stage, souvent réduit à un simple décrassage pour les internationaux mobilisés le week-end avec leurs clubs, signe de l'importance de l'évènement.

Douze joueurs sur les 23 convoqués par Zidane étaient ainsi mobilisés (Guillaume Restes, Jean Butez, Esteban Lepaul, Maghnes Akliouche, Dayot Upamecano, Lucas Da Cunha, Andy Diouf, Michael Olise, Jules Koundé, Manu Koné, Eduardo Camavinga, Maxence Lacroix).

La séance, qui s'est déroulée sous un franc soleil de fin d'été, a surtout été dirigée par David Bettoni mais Zidane, très silencieux, n'a pas hésité à manier le ballon pour montrer un exercice de passes au groupe dans une ambiance très studieuse, tranchant avec la décontraction souvent de rigueur pour un décrassage, seuls Olise et Camavinga, des habitués des Bleus, se permettant de petites facéties.

Fabien Barthez s'est lui occupé du duo Restes-Butez, faisant apprécier sa belle patte gauche toujours intacte lors d'un exercice.

Au total, Zidane était accompagné de douze membres de son staff pléthorique, pour autant de joueurs.

La séance s'est conclue par une petite opposition à deux touches de balle puis par des frappes au but après des centres assurés par Zidane en personne, sous les yeux de Rayan Cherki et d'Ibrahima Konaté, venus suivre de loin les premiers pas du sélectionneur.

Quatre rencontres de Ligue des nations sont au programme de l'équipe de France pour ce premier rassemblement de l'ère Zidane : deux déplacements en Turquie et en Belgique, les 25 et 28 septembre, puis les réceptions de l'Italie et de la Belgique, les 2 et 5 octobre au Stade de France.

AFP/VNA/CVN