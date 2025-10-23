Ligue des champions : l'OM chute sur le fil, Monaco accroché, Liverpool en reconquête

Marseille, réduit à dix, a subi une défaite frustrante (2-1) sur la pelouse du Sporting Portugal mercredi 22 octobre pour la troisième journée de la Ligue des champions, où Monaco a été accroché par Tottenham (0-0) alors que Liverpool s'est relancé à Francfort (5-1) dans une soirée riche en buts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Bien lancés par Paixao (1-0), les Phocéens ont mené avant de voir le cours du jeu se renverser peu avant la pause. Réduits à dix par l'exclusion d'Emerson pour simulation en fin de première période, les hommes de Roberto De Zerbi ont subi les assauts du club lisboète.

Les Marseillais ont cédé une première fois sur une frappe de Catamo (69e) puis sur un tir d'Alisson Santos (86e), détourné par Pavard, lors d'une fin de match décousue.

L'OM est désormais 18e de la phase de ligue, après avoir corrigé un Ajax faiblard (4-0) et encaissé une courte défaite contre le Real Madrid (2-1).

Monaco a été neutralisé mercredi 22 octobre au stade Louis-II par Tottenham pour la première de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque en Ligue des champions.

Arrivé en Principauté il y a dix jours pour remplacer Adi Hütter, l'entraîneur belge a assuré l'essentiel face au club londonien, finaliste de la compétition en 2019 et tenant du titre de la Ligue Europa.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Monégasques, qui avaient débuté leur campagne européenne par une claque à Bruges (4-1) puis un nul miraculeux contre Manchester City (2-2), enchaînent un cinquième match sans victoire (nuls contre Angers, Nice, City, Tottenham, défaite à Lorient) et ne comptabilisent que deux points en C1 (27e).

Festival offensif

Pour rejoindre le Paris SG, l'Inter et Arsenal en tête du classement (9 pts), le Real Madrid a dû s'employer face à la Juventus Turin. Après son triplé contre le Kairat (5-0), Kylian Mbappé est resté muet face à Di Gregorio. C'est finalement Jude Bellingham qui a libéré les siens d'une frappe du gauche (1-0).

Le Bayern a, lui, poursuivi son sans-faute face à Bruges (4-0), en ouvrant le score dès la 4e minute par Lennart Karl, 17 ans et 242 jours et désormais plus jeune buteur munichois, puis en doublant la mise avant le quart d'heure de jeu grâce au co-meilleur buteur de la compétition, Harry Kane (5). Luis Diaz et Nicolas Jackson ont corsé l'addition, pour mettre le Bayern à la deuxième place du classement derrière le PSG, qu'il affrontera le 4 novembre.

Après quatre défaites de rang, toutes compétitions confondues, Liverpool s'est libéré sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, porté par ses internationaux français Hugo Ekitike et Ibrahima Konaté (5-1).

Les hommes d'Arne Slot, d'abord menés 1-0 après avoir été trompés par Kristensen (26e), ont égalisé sur une frappe bien inspirée d'Ekitike. Les Reds ont ensuite inscrit deux buts sur corner (Van Dijk, Konaté) puis Gakpo et Szoboszlai ont alourdi la marque. Un sursaut bienvenu pour les Reds '10e).

Etrillé par Chelsea (5-1), l'Ajax - réduit à dix après le carton rouge de Taylor (17e) - compte trois défaites en autant de rencontres.

Plus tôt dans la soirée, les surprenants azerbaïdjanais de Qarabag, tombeurs du Benfica à Lisbonne (3-2) et de Copenhague (2-0), se sont cassés les dents sur l'Athletic Bilbao (3-1), porté par l'Espagnol Gorka Guruzeta, auteur d'un doublé.

