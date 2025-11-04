Ligue des champions

L'invincible Bayern pour le PSG, programme abordable pour l'OM et Monaco

Si le Paris SG dispute le 4 novembre l'affiche de la 4 e journée de Ligue des champions contre le Bayern Munich aux 15 victoires en 15 matches, le défi est moins relevé pour Monaco à Bodö Glimt puis pour l'Olympique de Marseille contre l'Atalanta le 5 novembre.

>> Ligue des champions : le PSG retrouve Dembélé pour confirmer ses bons débuts

>> Ligue des champions : Arsenal pilonne l'Atlético (4-0) en treize minutes

>> Ligue des champions : l'OM chute sur le fil, Monaco accroché, Liverpool en reconquête

Photo : AFP/VNA/CVN

Un air de finale. Les champions d'Europe accueillent au Parc des Princes l'équipe qui a réussi le meilleur départ de l'histoire des grands championnats, avec 54 buts marqués, dont 22 pour le seul Harry Kane.

Pour ce duel entre les deux premiers de la phase de poule, le PSG (1er) a encore des problèmes en attaque où Désiré Doué a rechuté et où Ousmane Dembélé est incertain. Les Parisiens avancent aussi plus lentement que d'habitude en Ligue 1, avec 9 points pris sur 15.

Toutefois en C1 l'équipe de Luis Enrique est intraitable : elle reste sur un cinglant 7-2 sur la pelouse d'un autre club allemand, Leverkusen.

Le Bayern (2e) a reposé ce week-end ses cadres (Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise...) contre ce même Bayer, et cela ne l'a pas empêché de le surclasser 3-0.

Monaco a un programme plus abordable à l'extrême nord de la zone UEFA chez le champion de Norvège Bodö Glimt, qui le devance au classement au nombre de buts marqués (5 pour 7 encaissés contre 3 pour 5 encaissés par l'ASM).

Une revanche pour Marseille

Mais l'équipe de la Principauté, seulement 27e et hors de la zone de qualification, n'est pas en forme. Elle a subi la première défaite de l'ère Sébastien Pocognoli, à domicile contre le Paris FC (1-0) le 1er novembre, alors même qu'elle pensait avoir enfin lancé sa saison à Nantes (5-3), le 29 octobre.

L'OM, lui, va mieux sur le plan des résultats grâce à un succès arraché à Auxerre (1-0) qui l'a ramené à la deuxième place de la Ligue 1.

Mais en C1 les Marseillais ont gâché beaucoup d'occasions. Ils ont laissé filer un nul possible sur le terrain du Real Madrid (2-1) malgré leur supériorité numérique dès la première journée, et ont encore perdu un match qu'ils menaient chez le Sporting (2-1), après l'exclusion d'Emerson lors de la 3e journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'OM (18e), guère convaincant dans le jeu depuis quelques semaines, a une petite revanche à prendre sur l'Atalanta Bergame (17e) qui l'avait éliminé en demi-finale de Ligue Europa en 2024 (1-1/3-0).

L'autre grand choc de la journée oppose Liverpool au Real Madrid, soit l'affiche la plus souvent jouée en finale de C1.

Choc Real Madrid-Liverpool

Les Reds ont gagné la première en 1981 (1-0), mais perdu les deux suivantes en 2018 (3-1) et 2022 (1-0).

Sur la forme du moment, le Real Madrid conserve cet ascendant. Les Merengues viennent d'aligner six victoires de rang toutes compétitions confondues, au cours desquelles Kylian Mbappé a marqué 8 buts.

En face, les partenaires de Mohamed Salah ont redressé tout juste la tête en battant Aston Villa (2-0), après cinq défaites de rang en Angleterre. Sur la scène européenne, ils ont aussi perdu à Galatasaray (1-0), avant un sursaut contre l'Eintracht Francfort (5-1).

Parmi les équipes à neuf points, en plus du PSG, du Bayern et du Real (5e), Arsenal (4e) se rend à Prague chez le Slavia, et l'Inter Milan (3e) reçoit les Kazakhs du Kairat Almaty, qui n'ont pris qu'un point dans cette compétition qu'ils découvrent.

Le débutant le plus épatant, le club azéri du Qarabag Agdam, 13e avec 6 points, accueille Chelsea (11e).

Enfin le Barça (9e) joue à Bruges (20e) et la Juventus (25e), qui n'a pris que 2 points en trois journées, essaiera de décrocher sa première victoire européenne de la saison contre le Sporting (12e) pour le deuxième match de son nouvel entraîneur sur le banc, Luciano Spalletti.

AFP/VNA/CVN