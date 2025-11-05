Ligue des champions : le Bayern "a été supérieur", reconnaît Luis Enrique

Le Bayern Munich "a été supérieur à nous" , a reconnu l'entraîneur du Paris SG Luis Enrique après la défaite (2-1) mardi 4 novembre en Ligue des champions, déplorant néanmoins des "cadeaux" de son équipe.

>> Ligue des champions : Arsenal pilonne l'Atlético (4-0) en treize minutes

>> Ligue des champions : l'OM chute sur le fil, Monaco accroché, Liverpool en reconquête

>> Foot : l'attaquant du PSG Désiré Doué indisponible "quelques semaines"

>> L'invincible Bayern pour le PSG, programme abordable pour l'OM et Monaco

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ils ont été supérieurs à nous, ils ont eu plus d'occasions que nous", a dit Luis Enrique en conférence de presse.

Mais "on a fait de beaux cadeaux, quand tu fais des cadeaux à ce type de joueurs, c'est normal de perdre la première mi-temps, ils auraient pu marquer plus de buts", a-t-il ajouté en référence notamment à la perte de balle de Marquinhos sur le deuxième but.

"Par contre en deuxième mi-temps, on était en supériorité numérique, on s'est créé des occasions et on a bien fait le boulot, on aurait pu faire match nul", a estimé Luis Enrique.

Il a confié ne pas savoir la gravité des blessures d'Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, disant simplement que celle du premier n'avait pas forcément à voir avec la blessure à la cuisse du début de saison.

Luis Enrique a plus généralement pesté contre la série de blessures qui continue : "Je ne me rappelle aucun match de cette saison avec toute l'équipe en forme, c'est une saison différente, il faut savoir gérer ça, aucune excuse à avoir, c'est notre devoir de faire mieux".

"Je suis calme et tranquille parce que je sais qu'on va surmonter tout ça, j'attends de récupérer les joueurs et l'équipe pour jouer à notre niveau; on a fait de très bons matches depuis le début de saison malgré les problèmes qu'on a eus", a-t-il affirmé.

"C'est le moment de savoir qui est de notre côté et qui ne l'est pas", a-t-il conclu avec un air de défi.

Vincent Kompany, l'entraîneur bavarois, a pour sa part salué son "collectif", constatant que les matches contre le PSG sont toujours "sur un fil". Mais "pas de grande déclaration de ma part" sur qui est la meilleure équipe d'Europe actuellement, a-t-il souligné.

AFP/VNA/CVN