Tennis : sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de No1

Sacré dimanche 2 novembre pour la première fois au Masters 1000 Paris en dominant Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (7/4), Jannik Sinner retrouve lundi 3 novembre son fauteuil de N o 1 mondial, près de deux mois après l’avoir cédé à son grand rival Carlos Alcaraz après la finale de l'US Open.

>> Djokovic en quart au Masters 1000 de Shanghai, pour la 11e fois

>> ATP 500 de Vienne : Zverev écarte Musetti et rejoint Sinner en finale

>> Tennis : Sinner s'offre un premier quart à Paris, Shelton et De Minaur qualifiés pour le Masters

Photo : AFP/VNA/CVN

L’Italien de 24 ans aura toutefois du mal à terminer l’année au sommet du classement ATP: vainqueur des Finales ATP en 2024, il aura davantage de points à défendre au Masters de Turin qu’Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice à Paris.

"Ça ne dépend pas de moi. Avant chaque tournoi, chaque match, j'essaie de livrer la meilleure prestation possible sur le court et ensuite, arrive ce qui doit arriver. A Turin, j'essaierai de jouer mon meilleur tennis et si ça ne doit pas se produire (terminer l'année No1 mondial, Ndlr), ça ne se produira pas", a estimé Sinner en conférence de presse.

Avec un cinquième titre en 2025, l'Italien a vécu une saison contrastée, faite de hauts comme ses titres à l'Open d'Australie et Wimbledon mais aussi de bas, comme sa suspension de trois mois après des contrôles positifs à un anabolisant, ou ses abandons aux Masters 1000 de Cincinnati et Shanghai.

Pour la première édition du Masters 1000 de Paris à La Défense Arena, après 40 ans à Bercy, le droitier italien réalise son meilleur parcours dans la capitale française (huitièmes de finale en 2023).

Le premier Italien à s'imposer dans le tournoi n’a cédé aucun set de la semaine, où la surface (dur indoor) a mis en valeur ses retours foudroyants, particulièrement en coup droit.

"En règle générale, tu apprends davantage de tes défaites, puisqu'elles te font réfléchir un peu plus. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris cette semaine, notamment à bien mieux comprendre mon corps", a expliqué l'Italien, affirmant avoir "souffert" lors de certains matches.

Avant la finale, Auger-Aliassime menait trois victoires à deux dans ses duels avec Sinner, mais il a remporté l'une des confrontations en raison d'un forfait de l'Italien et ne l'a plus battu à la régulière depuis 2022.

Photo : AFP/VNA/CVN

Et dimanche, l’Italien a terminé son tournoi comme il l'a commencé, imposant un rythme d'enfer au Canadien de 25 ans avec un break d'entrée sous les yeux du footballeur du Paris SG Désiré Doué.

Auger-Aliassime a résisté, en vain

Contraint dès les premières minutes à prendre plus de risques, "FAA" a crânement joué sa partition mais malgré sa défense héroïque et ses services surpuissants, Sinner a tout renvoyé et conclu la manche d'un coup droit croisé au filet en 44 minutes.

"Il est fort partout, il fait tout bien, c'est un peu un lance-balle. Même parfois quand je fais des smashes, des volées, finalement, il reste tellement équilibré et tranquille en défense", a résumé le Canadien.

"Allez Felix", se sont pris à espérer de nombreux spectateurs sur chaque coup gagnant d'Auger-Aliassime dans le deuxième set, moins nerveux et plus juste.

Le Canadien a tenu la dragée haute à Sinner, poussant le quadruple lauréat en Grand Chelem jusqu'au tie-break.

"Confiant" après avoir remporté des tie-breaks en salle récemment, le Montréalais a mal maîtrisé un coup droit à 2/2, donnant à Sinner un mini-break d'avance, fatal à FAA incapable de revenir sur l'Italien, finalement vainqueur en 1H52.

Si Sinner n'a concédé aucune balle de break en finale, Auger-Aliassime n'a pas démérité en offrant une résistance rare au nouveau N.1 mondial, qui lui a sobrement dit "bravo" au moment de saluer son adversaire à l'issue du match.

"C'était un match de très haute qualité, il servait incroyablement bien", s'est enthousiasmé l'Italien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le natif de la région germanophone du Haut-Adige (Nord-Est de l'Italie) a reçu "L'Arbre de Fanti", le trophée réservé au vainqueur du simple, des mains de Yannick Noah, dernier vainqueur français chez les hommes d'un tournoi du Grand Chelem (Roland Garros en 1983).

Dans la course au Masters, sept tickets ont déjà été attribués. En atteignant la finale à Paris, Auger-Aliassime est passé huitième à la Race mais restera jusqu'au bout sous la menace de Lorenzo Musetti, juste derrière à 160 points.

L'Italien s'est inscrit à la dernière minute au tournoi ATP 250 d'Athènes (2-8 novembre) tandis que le Canadien, qui devait disputer en parallèle le 250 de Metz, a finalement annoncé dimanche soir son retrait.

"Je ne vais pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Mon physique et ma santé physiques sont vraiment ma priorité, au-dessus d'une qualification. Si je me qualifie (au Masters), tant mieux. Sinon, Lorenzo (Musetti) méritera sa place", a estimé Auger-Aliassime.

AFP/VNA/CVN