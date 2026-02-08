Ligue 1 : Lyon grimpe sur le podium malgré l'exclusion d'Endrick

En allant l'emporter à Nantes (1-0), Lyon a provisoirement pris la troisième place du classement de Ligue 1, malgré l'exclusion d'Endrick à l'heure de jeu, samedi 7 février, lors de la 21 e journée.

Avec 42 points, l'OL prend trois longueurs d'avance sur l'OM qui a une bien meilleure différence de buts mais qui ira dimanche affronter le Paris SG avec l'obligation de l'emporter s'il veut remonter sur le podium.

Cette défaite laisse en revanche Nantes à la 16e place de barragiste virtuel avec 14 points, soit un de plus qu'Auxerre et Metz, le duo de queue de classement.

Face à des Nantais qui ont frappé à trois reprises sur les montants de Dominik Greif, les Gones ont souffert par moments, notamment après l'exclusion d'Endrick. La star brésilienne prêtée par le Real Madrid a reçu un carton rouge direct à l'heure de jeu pour un coup de pied volontaire sur l'arrière de la cheville de Dehmaine Tabibou, sorti sur blessure après ce geste.

Soumis à un traitement musclé de la défense nantaise, le No9 lyonnais, averti dès les premiers instants du match pour un geste d'humeur, a d'abord reçu un deuxième jaune avant que l'arbitre Mathieu Vernice ne visionne les images et le transforme en rouge direct, qui fait risquer une sanction plus lourde.

10e but de Sulc

Jusque-là, Lyon avait plutôt dominé le match, faisant valoir une technique supérieure et un plan de jeu mieux maîtrisé, mais avec un manque de tranchant dans les 20 derniers mètres.

Alfonso Moreira a bien fait briller Anthony Lopes, auteur d'un joli réflexe du bout du pied sur une frappe écrasée de l'ailier (19e), avant que le portier ne s'interpose aussi sur une tentative de près d'Endrick (27e).

Mais entre les deux, l'OL a trouvé la faille sur une action presque anodine, Pavel Sulc ayant le bon réflexe de tendre le pied pour dévier un centre-tir à ras de terre de Moreira hors de portée de Lopes (0-1, 25e).

En face Nantes, a joué de malchance. Dès la 8e minute, Mohamed Kaba, l'une des recrues hivernales des Canaris, a trouvé l'extérieur du poteau sur une frappe enroulée à l'entrée de la surface.

En seconde période, l'entrée en jeu de Youssef El Arabi à la place d'un Mostafa Mohamed transparent, a donné du liant devant.

Le Marocain s'est trouvé, à la 51e minute au lancement, au relais et à la conclusion d'un joli mouvement, mais sa tête décroisée a rebondi sur l'intérieur du poteau pour revenir dans les bras d'un Dominik Greif qui n'avait pas bougé.

Dans le temps additionnel, c'est une frappe de Herba Guirassy, déviée par Matthis Abline, qui a pris totalement à contre-pied le Slovaque, tout heureux de voir le ballon repoussé pas son montant droit.

Mais Lyon ne vient pas d'enchaîner une 12e victoire de rang, toutes compétitions confondues, sans raison. La culture de la gagne - accompagnée parfois par une certaine dose de roublardise - de cette équipe lui ouvre des perspectives très intéressantes pour cette fin de saison.

