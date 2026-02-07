JO-2026 : comme son genou gauche, le rêve olympique de Lindsey Vonn tient bon

À 41 ans, Lindsey Vonn poursuit son incroyable retour à la compétition avec un objectif clair : décrocher une médaille olympique lors de la descente des Jeux de Milan-Cortina, programmée dimanche 8 février. Vendredi 6 février, lors du premier entraînement officiel sur la mythique piste Olimpia delle Tofane, la star américaine du ski alpin a rassuré en démontrant que son genou gauche blessé tenait le choc.

>> Ski : Lindsey Vonn confirme qu'elle participera aux JO-2026 malgré sa blessure

>> JO-2026 : skier sans ligament croisé, le pari osé de Lindsey Vonn

Photo : AFP/VNA/CVN

La skieuse revenait pourtant d’une grave blessure, une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue la semaine précédente lors de la descente de Crans-Montana. L’incertitude planait donc sur sa capacité à retrouver son niveau sur cette piste italienne, où elle a remporté 12 de ses 84 victoires en Coupe du monde et qui l’avait convaincue de sortir de sa retraite après près de six années d’absence.

Malgré des conditions météorologiques compliquées, marquées par un épais brouillard ayant interrompu l’entraînement pendant plus d’une heure, Vonn a signé le 11e temps de la séance, à un peu plus d’une seconde de sa compatriote Jacqueline Wiles. Avant de s’élancer, elle a affiché une attitude détendue, esquissant même quelques pas de danse avec ses coéquipières américaines au sommet de la piste.

À l’arrivée, Vonn a félicité ses partenaires d’équipe avant de quitter rapidement la zone d’arrivée pour recevoir des soins. Son entraîneur, l’ancien champion norvégien Aksel Lund Svindal, s’est montré rassurant. Selon lui, la skieuse a réalisé une descente maîtrisée, sans prendre de risques inutiles, et a montré une bonne symétrie dans ses trajectoires, signe encourageant pour la suite de la compétition.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur les réseaux sociaux, Vonn a partagé son enthousiasme et répondu aux doutes sur la gravité de sa blessure. Elle a affirmé que son ligament était totalement rompu, insistant sur sa détermination à poursuivre son rêve olympique malgré les obstacles. La quadruple lauréate du classement général de la Coupe du monde bénéficie également d’une amélioration de sa condition physique grâce à une prothèse installée à son genou droit, qui la faisait souffrir durant la fin de sa première carrière.

Avant la course de dimanche 8 février, Vonn devrait encore participer à un second entraînement samedi 7 février. Depuis le début de la saison, elle a déjà disputé neuf épreuves, remportant deux victoires et montant régulièrement sur le podium, preuve que son retour au plus haut niveau reste crédible.

La séance d’entraînement a également marqué le retour de l’Italienne Federica Brignone, blessée à la jambe gauche en avril. Malgré une récupération encore incomplète, la numéro un mondiale de la saison précédente a signé le 12e temps, juste derrière Vonn, confirmant qu’elle restait une concurrente redoutable.

AFP/VNA/CVN