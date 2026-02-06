JO-2026/Hockey : baptême crispé pour les Bleues, battues par l'Italie

Tendues par le tout premier match olympique de leur histoire, les hockeyeuses françaises ont cédé 4-1 jeudi 5 février face à l'Italie aux JO de Milan Cortina, trébuchant d'emblée dans leur quête d'un quart de finale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le meilleur rang mondial des Bleues - 15e contre 18e pour leurs adversaires - n'a pas pesé lourd face à la Nazionale, galvanisée par une Arena Santagiulia flambant neuve, quasiment comble et qui vivait elle aussi son baptême olympique.

"Malheureusement, on n'a pas montré le vrai visage de l'équipe de France. On est restées un peu crispées", a expliqué la capitaine Lore Baudrit. "C'est notre histoire olympique qui commence comme ça, un apprentissage à la dure, mais il faut qu'on digère et qu'on avance".

Assaillies de tirs italiens - 22 contre 4 dès la première période, 46-15 au total -, les Françaises ont pourtant ouvert le score par leur défenseuse Gabrielle De Serres, née à Montréal et qui a choisi de représenter le pays de sa grand-mère.

Mais elles ont été immédiatement rejointes et malgré les nombreux sauvetages d'Alice Philbert, ont laissé les Italiennes prendre le dessus en deuxième période, avant de craquer dans le dernier tiers-temps.

Sortir de la confidentialité

"On peut mieux utiliser nos palets de récupération et notre vitesse parce qu'on a des joueuses rapides, on est capables de développer du jeu donc on va se baser là-dessus", analysait le sélectionneur Grégory Tarlé, tourné vers la suite du tour préliminaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà privées de joker, ses joueuses affronteront vendredi le Japon, 6e du tournoi olympique en 2018 et 2022, dimanche l'épouvantail suédois, en principe meilleure nation de la poule, puis lundi l'Allemagne.

Vingt-huit ans après l'entrée au programme olympique du hockey féminin, les Bleues ambitionnent d'offrir à leur sport, encore confidentiel en France, une visibilité olympique en vue des JO-2030 à domicile.

"En club, ça nous arrive de jouer devant 50 personnes", raconte Lore Baudrit. "Là, c'est sûr que ça n'a rien à voir", avec une enceinte capable d'accueillir 14.000 personnes, finalement prête juste à temps même si ses escaliers sentent encore le ciment frais.

"Tout ce bruit, cet engouement, ça nous rajoutait une rapidité dans tout ce qu'on faisait", "un petit stress", a-t-elle décrit. "Il faut qu'on se calme. On est dans notre bulle, concentrées sur ce qu'on sait faire".

Presque toutes amateures, contraintes de jongler entre entraînement, études et travail, les Bleues visent les quarts de finale : il faudra pour cela qu'elles terminent dans les trois premières du groupe B, laissant deux sélections derrière elles.

AFP/VNA/CVN








