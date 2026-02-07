Paul Seixas, le prodige français qui vise déjà les sommets du cyclisme mondial

En stage d’entraînement dans la Sierra Nevada, en Espagne, le jeune prodige du cyclisme français Paul Seixas prépare sa deuxième saison parmi l’élite avec l’ambition de rivaliser avec les meilleurs coureurs du monde. À 19 ans, le Lyonnais, nouveau leader de l’équipe Decathlon CMA-CGM, enchaîne les séances intensives dans des conditions parfois extrêmes.

À plus de 2.300 mètres d’altitude, une tempête de neige et des vents glacials paralysent la station andalouse et rendent les routes presque impraticables. Contraint de rester à l’intérieur du centre de haute performance espagnol, Seixas s’entraîne sur home-trainer à une dizaine de jours du Tour de l’Algarve, sa course de rentrée prévue du 18 au 22 février. Le jeune coureur reconnaît que ces séances en salle sont difficiles, car elles ne reproduisent pas totalement les sensations du vélo sur route. Pourtant, il accepte ces contraintes comme un passage obligé vers la performance.

Depuis deux mois, il vit loin de ses proches, un sacrifice qu’il assume pleinement. Selon lui, ce travail en altitude améliore son endurance, sa capacité à répéter les efforts et sa récupération. Ces progrès lui avaient déjà permis de franchir un cap la saison passée, notamment entre le Tour des Alpes et le Critérium du Dauphiné.

Après une première saison professionnelle prometteuse, marquée notamment par une médaille de bronze aux championnats d’Europe derrière les stars Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, Seixas espère désormais décrocher sa première victoire chez les professionnels. Il estime que le simple fait d’avoir pu suivre ces champions lui donne confiance pour réduire l’écart avec eux à l’avenir. Conscient du niveau élevé des compétitions à venir, il affirme vouloir tout donner pour s’imposer rapidement, notamment au Tour de l’Algarve ou lors des courses en Ardèche. S’il rêve de victoire, il assure toutefois qu’elle n’est pas une obsession, mais plutôt une motivation forte.

Participer au Tour de France cette année représenterait pour lui un rêve, mais pas encore un objectif prioritaire. Le champion du monde juniors du contre-la-montre préfère progresser étape par étape, tout en restant ouvert à toutes les opportunités. Passionné depuis l’enfance, Seixas affirme que son principal moteur reste le plaisir de gagner et de se dépasser.

Habitué aux longues sorties d’entraînement, il avait impressionné en publiant une sortie de 323 kilomètres avec 8.500 mètres de dénivelé positif. Pour lui, ces séances sont presque un voyage, mêlant découverte des paysages et satisfaction de l’effort accompli. Une passion simple, mais intense, qui le pousse chaque jour à viser toujours plus haut.

