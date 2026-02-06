JO-2026/Patinage

Cizeron et Fournier Beaudry à l'assaut de l'or, Malinin seul au monde

Quatre ans après son sacre en danse sur glace avec Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron tente le pari fou de doubler la mise avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, aux Jeux olympiques de Milan Cortina, qui démarrent vendredi 6 février.

Photo : AFP/VNA/CVN

Double champion du monde en titre et tête d'affiche du patinage mondial, l'Américain Ilia Malinin, rêve lui d'une première couronne olympique.

Danse sur glace : le défi fou de Cizeron et Fournier Beaudry

Les Français Guillaume Cizeron et Fournier Beaudry partent en quête de l'or olympique, un sacré défi pour le couple qui patine ensemble depuis un an à peine.

Après la fin de sa collaboration avec Gabriella Papadakis, avec qui il a été champion olympique en 2022 et cinq fois champion du monde, Guillaume Cizeron a créé la surprise en annonçant début 2025 son retour à la compétition avec une nouvelle partenaire, la Canadienne naturalisée française Laurence Fournier Beaudry.

"On vise l'or olympique, c'est notre objectif. On va tout faire pour y arriver", disait Cizeron dès l'annonce de son retour l'hiver dernier.

Depuis, le nouveau binôme s'est invité parmi les favoris en remportant deux étapes du Grand Prix et en terminant deuxièmes de la finale, en décembre au Japon, malgré une chute. Ils ont également décroché l'or aux Championnats d'Europe avec une prestation magistrale à Sheffield (Grande-Bretagne) il y a trois semaines, en dépit d'un contexte troublé par la sortie du livre de Papadakis dans lequel elle égratigne sévèrement son ancien partenaire.

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Au vu des résultats de la saison, leurs principaux rivaux pour l'or devraient être les Américains Madison Chock et Evan Bates, au pied du podium en 2022 et qui ont remporté trois titres mondiaux dans l'intervalle.

Hommes : intouchable Malinin

Chez les hommes, le vainqueur semble désigné d'office en la personne d'Ilia Malinin qui roule sur sa catégorie du haut de ses 21 ans. Depuis deux saisons, il a pris l'habitude de s'imposer avec 10, 20, voire plus de 30 points d'avance sur ses dauphins à chacune de ses sorties.

Seul patineur à maîtriser toute la panoplie des quadruples sauts, dont le redoutable quadruple Axel, l'Américain a déjà démontré sa capacité à répondre aux attentes sans trembler, comme l'an dernier aux Mondiaux de Boston lorsqu'il avait remporté le titre haut-la-main, malgré la pression de son public.

"Ce n'est même plus un favori, il écrase la discipline. Moi qui ai patiné pas mal d'années, je n'ai pas les mots quand je le vois", déclare le Français Florent Amadio, champion d'Europe en 2011 désormais entraîneur au sein de sa propre académie. "Dominer à ce point-là, c'est du jamais-vu. Je pense que la barre est trop haute pour les autres messieurs..."

Derrière, la lutte pour le reste du podium s'annonce en revanche totalement ouverte avec le Japonais Yuma Kagiyama, vice-champion olympique en titre, son compatriote Shun Sato, le Kazakhstanais Mikhail Shaidorov, le Géorgien Nika Egadze ou encore les Français Adam Siao Him Fa et Kévin Aymoz.

Femmes : vers un duel États-Unis/Japon

Depuis les derniers Jeux, la catégorie féminine a été dominée par la Japonaise Kaori Sakamoto, qui s’est coiffée de trois couronnes mondiales en l'absence des patineuses russes (2022, 2023 et 2025).

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Mais la jeune femme de 25 ans, qui prendra sa retraite à l'issue des Jeux, s'est fait détrôner à la surprise générale l'an dernier par l'Américaine Alysa Liu.

L'or pourrait donc se jouer entre les deux dernières championnes du monde mais leurs deux pays disposent de plusieurs autres atouts pour se hisser sur le podium. Mone Chiba et Ami Nakai côté Japon ont impressionné cette saison, tout comme Amber Glenn et Isabeau Levito du côté des Américaines.

"Le niveau est tellement serré, ça va se jouer à un fil", estime Florent Amodio, qui cite également "plusieurs outsiders" comme la Belge Loena Hendrickx ou l'Estonienne Niina Petrokina, sans oublier l'ambitieuse Adeliia Petrosian, seule patineuse russe à avoir été autorisée à concourir en Italie.

"Ça va être une compétition extraordinaire", prévoit Amodio.

Couples : Miura-Kihara en pleine forme

Doubles champions du monde (2023 et 2025), les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara s'avancent en favoris sur la glace milanaise à la faveur de leur victoire en décembre dernier lors de la finale du Grand Prix. Le couple avait dû se retirer du programme libre des Championnats du Japon en décembre après une blessure à l'épaule pour Miura, mais le tandem assure aborder les Jeux dans sa meilleure forme.

Ils devront toutefois se méfier des Italiens Sara Conti et Niccolo Macii, qui peuvent profiter de patiner à domicile pour s'inviter dans la course, tout comme les jeunes Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin, en progression constante depuis deux saisons, ou encore les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, champions du monde en 2024.

AFP/VNA/CVN



