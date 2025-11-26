Libre-échange : Da Nang accueille le 18ᵉ cycle de négociations Vietnam - AELE

Le 18ᵉ cycle de négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) se tient du 25 au 28 novembre à Da Nang, a annoncé mercredi 26 novembre le ministère de l’Industrie et du Commerce.

S’exprimant lors de la séance inaugurale, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, chef de la délégation vietnamienne, a souligné que le choix de Da Nang, pôle économique dynamique abritant la première zone de libre-échange du pays, illustre l’aspiration et la ferme détermination du Vietnam dans son processus d’intégration internationale et de participation aux accords de libre-échange.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties, partageant l’ambition de conclure substantiellement les négociations lors de ce cycle, s’accordent sur la nécessité de faire preuve de flexibilité afin de parvenir à un accord garantissant un équilibre des intérêts.

Au terme de la première journée de travail, Pham Hung, chef adjoint du bureau du Comité directeur interinstitutionnel pour l’intégration économique internationale, a qualifié les progrès de très positifs, les deux parties déployant des efforts considérables pour réduire les divergences restantes.

Bien que le volume des échanges entre le Vietnam et l’AELE - bloc regroupant la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein - n’atteigne pas encore celui observé avec d’autres partenaires majeurs, leurs économies présentent une forte complémentarité.

Fin 2024, le commerce bilatéral a franchi la barre des 3,5 milliards de dollars avec une croissance stable, le Vietnam exportant principalement des chaussures, des produits textiles et des produits agricoles tels que le café et la noix de cajou, et important des produits à haute teneur technologique, notamment des produits pharmaceutiques, des machines de précision, des équipements médicaux et des produits chimiques.

L’AELE se distingue par la diversité des atouts de ses membres : la Suisse comme hub financier et biotechnologique, la Norvège pour l’énergie et les produits aquatiques, l’Islande pour la géothermie et l’écotourisme, et le Liechtenstein pour sa finance et son industrie de précision.

Malgré une population modeste de plus de 13 millions d’habitants, l’AELE demeure l’une des zones les plus prospères au monde, affichant un PIB supérieur à 1.100 milliards de dollars et un revenu par habitant avoisinant les 85.000 dollars, ce qui en fait un marché au fort pouvoir d’achat mais aux exigences qualitatives rigoureuses. L’AELE est également un investisseur majeur, avec environ 2.000 milliards de dollars d’investissements à l’étranger.

Les négociations à Da Nang s’attachent à résoudre les questions en suspens avec flexibilité, la signature rapide de cet accord étant considérée comme un levier essentiel face aux fluctuations complexes de l’économie mondiale.

VNA/CVN