Politique
Le Vietnam réaffirme son soutien au libre-échange équitable

Le Vietnam a vigoureusement réaffirmé son engagement en faveur d'un système commercial mondial libre, équitable et fondé sur des règles. Cette position a été mise en avant par le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, lors du New Economy Forum (NEF) 2025 de Bloomberg, tenu à Singapour du 19 au 21 novembre.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang. Photo : VNA/CVN

Dang Hoàng Giang était un orateur clé lors du Dialogue restreint de haut niveau sur le commerce. Ce panel prestigieux a rassemblé des figures éminentes du commerce et de la finance mondiale, notamment le fondateur de Bloomberg, Michael Bloomberg, le vice-Premier ministre de Singapour, Gan Kim Yong, et l'ancienne secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo ainsi que des représentants économiques de haut niveau de plusieurs pays.

Il a souligné que, face à un contexte mondial complexe et en rapide évolution, le Vietnam donnait la priorité au renforcement de la résilience de son économie et à l'établissement d'un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

En marge du forum, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le ministre du Commerce extérieur du Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, Michael Bloomberg, la PDG de Bloomberg Media, Sunita Rajan, ainsi qu’avec le vice-Premier ministre singapourien Gan Kim Yong.

Il a également rendu des visites de courtoisie à d’autres dirigeants singapouriens, dont le ministre d'État à la Défense, Desmond Choo, la ministre d'État aux Affaires étrangères, au Commerce et à l'Industrie, Gan Siow Huang, et le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, Albert Chua.

Lors de ces rencontres, la partie singapourienne a souligné l'importance du nouveau Partenariat stratégique global entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de continuer à accorder une haute priorité à la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment en modernisant le réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) vers une seconde génération plus intelligente et plus verte.

Les deux nations se sont engagées à une coordination étroite en vue de l'implémentation du Programme d'action pour la période 2025-2030. Ce plan stratégique a été signé à l'occasion de la récente réunion annuelle entre les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Lawrence Wong. La coopération concernera spécifiquement les nouveaux domaines de croissance stratégiques qui sont essentiels à la transformation économique et écologique mondiale : énergie éolienne, énergie nucléaire, crédits carbone, transformation numérique.

Le NEF de cette année avait pour thème "Prospérer dans une ère d'extrêmes" et a permis aux délégués de discuter des perspectives de croissance mondiale et des ajustements dans les flux commerciaux et d'investissement internationaux.

VNA/CVN

