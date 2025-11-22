Le Vietnam réaffirme son soutien au libre-échange équitable

>> Dà Nang accélère la création de la première zone de libre-échange du Vietnam
|Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang. Photo : VNA/CVN
Dang Hoàng Giang était un orateur clé lors du Dialogue restreint de haut niveau sur le commerce. Ce panel prestigieux a rassemblé des figures éminentes du commerce et de la finance mondiale, notamment le fondateur de Bloomberg, Michael Bloomberg, le vice-Premier ministre de Singapour, Gan Kim Yong, et l'ancienne secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo ainsi que des représentants économiques de haut niveau de plusieurs pays.
Il a souligné que, face à un contexte mondial complexe et en rapide évolution, le Vietnam donnait la priorité au renforcement de la résilience de son économie et à l'établissement d'un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique.
En marge du forum, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le ministre du Commerce extérieur du Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, Michael Bloomberg, la PDG de Bloomberg Media, Sunita Rajan, ainsi qu’avec le vice-Premier ministre singapourien Gan Kim Yong.
Il a également rendu des visites de courtoisie à d’autres dirigeants singapouriens, dont le ministre d'État à la Défense, Desmond Choo, la ministre d'État aux Affaires étrangères, au Commerce et à l'Industrie, Gan Siow Huang, et le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, Albert Chua.
Lors de ces rencontres, la partie singapourienne a souligné l'importance du nouveau Partenariat stratégique global entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de continuer à accorder une haute priorité à la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment en modernisant le réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) vers une seconde génération plus intelligente et plus verte.
Les deux nations se sont engagées à une coordination étroite en vue de l'implémentation du Programme d'action pour la période 2025-2030. Ce plan stratégique a été signé à l'occasion de la récente réunion annuelle entre les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Lawrence Wong. La coopération concernera spécifiquement les nouveaux domaines de croissance stratégiques qui sont essentiels à la transformation économique et écologique mondiale : énergie éolienne, énergie nucléaire, crédits carbone, transformation numérique.
Le NEF de cette année avait pour thème "Prospérer dans une ère d'extrêmes" et a permis aux délégués de discuter des perspectives de croissance mondiale et des ajustements dans les flux commerciaux et d'investissement internationaux.
VNA/CVN