Le Vietnam réaffirme son soutien au libre-échange équitable

Le Vietnam a vigoureusement réaffirmé son engagement en faveur d'un système commercial mondial libre, équitable et fondé sur des règles. Cette position a été mise en avant par le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, lors du New Economy Forum (NEF) 2025 de Bloomberg, tenu à Singapour du 19 au 21 novembre.

>> Dà Nang accélère la création de la première zone de libre-échange du Vietnam

>> Libre-échange : le Canada conclut un accord inédit avec l'Indonésie

>> Le CPTPP stimule les exportations vietnamiennes dans un contexte fiscal mondial complexe

Dang Hoàng Giang était un orateur clé lors du Dialogue restreint de haut niveau sur le commerce. Ce panel prestigieux a rassemblé des figures éminentes du commerce et de la finance mondiale, notamment le fondateur de Bloomberg, Michael Bloomberg, le vice-Premier ministre de Singapour, Gan Kim Yong, et l'ancienne secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo ainsi que des représentants économiques de haut niveau de plusieurs pays.

Il a souligné que, face à un contexte mondial complexe et en rapide évolution, le Vietnam donnait la priorité au renforcement de la résilience de son économie et à l'établissement d'un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

En marge du forum, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le ministre du Commerce extérieur du Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, Michael Bloomberg, la PDG de Bloomberg Media, Sunita Rajan, ainsi qu’avec le vice-Premier ministre singapourien Gan Kim Yong.

Il a également rendu des visites de courtoisie à d’autres dirigeants singapouriens, dont le ministre d'État à la Défense, Desmond Choo, la ministre d'État aux Affaires étrangères, au Commerce et à l'Industrie, Gan Siow Huang, et le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, Albert Chua.

Lors de ces rencontres, la partie singapourienne a souligné l'importance du nouveau Partenariat stratégique global entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de continuer à accorder une haute priorité à la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment en modernisant le réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) vers une seconde génération plus intelligente et plus verte.

Les deux nations se sont engagées à une coordination étroite en vue de l'implémentation du Programme d'action pour la période 2025-2030. Ce plan stratégique a été signé à l'occasion de la récente réunion annuelle entre les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Lawrence Wong. La coopération concernera spécifiquement les nouveaux domaines de croissance stratégiques qui sont essentiels à la transformation économique et écologique mondiale : énergie éolienne, énergie nucléaire, crédits carbone, transformation numérique.

Le NEF de cette année avait pour thème "Prospérer dans une ère d'extrêmes" et a permis aux délégués de discuter des perspectives de croissance mondiale et des ajustements dans les flux commerciaux et d'investissement internationaux.

VNA/CVN