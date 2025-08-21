Inauguration du Musée de l’espace du Vietnam

Le Centre spatial national du Vietnam (VNSC), relevant de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, a inauguré le 21 août le Musée de l’espace du Vietnam, situé dans le Parc de haute technologie de Hoà Lac, à Hanoï.

Lancé en octobre 2022, le projet couvre plus de 3.000 m², avec des espaces d’exposition intérieurs et extérieurs. À l’extérieur, les visiteurs peuvent admirer des modèles des planètes du système solaire et un cadran solaire. À l’intérieur, le musée propose des expériences interactives autour des lois fondamentales de la physique, de la lumière et du son, ainsi qu’un parcours éducatif consacré aux planètes, aux étoiles, aux galaxies et, en particulier, à notre système solaire.

L’ouverture de ce musée marque une étape importante, fruit de plus de dix années d’efforts menés par les chercheurs et experts du Centre spatial national et de l’Académie des sciences et des technologies, qui ont déjà réalisé plusieurs projets satellitaires et maîtrisent progressivement les technologies associées.

Présent à l’événement, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a rencontré les chercheurs et employés du Centre spatial national. Il a salué la richesse et l’originalité des expériences proposées par le musée, tout en rappelant que le Vietnam devait poursuivre avec détermination l’objectif de maîtriser les technologies stratégiques. Il a exhorté le Centre à renforcer ses capacités en matière de recherche, de conception, d’intégration, de tests et d’exploitation de satellites d’observation de la Terre en orbite basse "Made in Vietnam".

Le dirigeant a souligné la nécessité d’élaborer un plan clair et des projets concrets afin que l’Académie des sciences et des technologies puisse, d’ici 2045, développer un satellite en orbite basse et s’imposer comme un pôle de recherche et de fabrication satellitaire de premier plan au Vietnam. Il a également appelé à renforcer les liens avec l’écosystème national de l’innovation et à exploiter les données satellitaires pour créer des produits et services à forte valeur ajoutée, contribuant ainsi au développement de l’économie numérique, à une gouvernance moderne et aux besoins de la société.

Enfin, il a insisté sur l’importance de promouvoir la communication scientifique et l’éducation STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Le Musée de l’Espace doit devenir un lieu d’apprentissage et d’inspiration pour les jeunes générations, un pont entre science et société, technologie et vie quotidienne. Nguyên Chi Dung s’est dit confiant que le Centre spatial national du Vietnam apportera une contribution concrète au progrès scientifique, à l’innovation et au développement durable du pays.

