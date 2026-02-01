L’IA et le commerce social au cœur de la stratégie des entreprises vietnamiennes

L’intelligence artificielle (IA), le commerce conversationnel et les achats transfrontaliers devraient redéfinir la manière dont les entreprises vietnamiennes interagissent avec leurs clients et développent leurs ventes sur les plateformes de médias sociaux en 2026, selon les dernières analyses de marché de Meta.

Lê Khôi, directeur de Meta pour le Vietnam, a présenté les grandes évolutions des médias sociaux qui, selon lui, influenceront fortement les activités des entreprises au cours de l’année à venir. Il a notamment souligné la convergence croissante de l’IA, de l’automatisation, de la messagerie, de la vidéo et du commerce mondial, des composantes désormais indissociables de l’économie numérique vietnamienne.

Le Vietnam demeure l’un des marchés les plus connectés de Meta. Selon Lê Khôi, environ 94% des internautes vietnamiens sont actifs sur au moins une plateforme du groupe, telles que Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp ou Threads. Ce niveau de pénétration offre aux entreprises un accès sans précédent aux consommateurs, tout au long de leur parcours d’achat, depuis la découverte des produits jusqu’au service après-vente.

Aux côtés de Facebook, Instagram et Threads gagnent rapidement en popularité, en particulier auprès des jeunes utilisateurs et des actifs. Threads connaît notamment une forte croissance organique au Vietnam, s’imposant comme un espace de discussion ouverte et d’interaction en temps réel. Selon Lê Khôi, la plateforme devrait poursuivre son essor jusqu’en 2026, créant ainsi de nouvelles opportunités d’engagement pour les marques et les créateurs de contenu.

Expérience d'achat intégrée : vidéo, streaming et IA

Au Vietnam, les comportements des utilisateurs sur les plateformes Meta restent fortement influencés par la consommation de vidéos, le streaming en direct et la messagerie, des formats dans lesquels l’IA est désormais profondément intégrée. Meta estime qu’environ 93% des PME vietnamiennes ont déjà recours à des outils d’IA dans au moins une partie de leurs opérations.

"L’IA n’est plus au stade de l’expérimentation", a déclaré Lê Khôi. "Elle est devenue une condition essentielle de l’efficacité des entreprises".

Le commerce par messagerie a également été identifié comme un atout majeur du marché vietnamien. Le pays figure depuis longtemps parmi les leaders mondiaux en matière d’interactions entre entreprises et consommateurs via la messagerie instantanée. Meta observe aujourd’hui l’entrée du marché dans ce qu’elle qualifie de "commerce conversationnel à l’ère de l’IA".

Les chatbots basés sur l’IA sont de plus en plus utilisés pour répondre aux questions des clients, fournir des informations sur les produits et assurer un service continu, y compris en dehors des heures ouvrables. Comme l’a souligné Lê Khôi, les consommateurs vietnamiens se montrent de plus en plus réceptifs aux systèmes automatisés, séduits par leur rapidité, leur praticité et leur disponibilité.

Parallèlement, le rôle des créateurs de contenu évolue rapidement. Autrefois centrés principalement sur le divertissement, ils sont désormais devenus des acteurs clés du commerce, alimentant un cycle intégré reliant la découverte de contenus, les avis sur les produits, l’achat et les retours clients.

Au Vietnam, ce modèle repose largement sur les vidéos courtes et les diffusions en direct, qui représentent aujourd’hui plus de la moitié du temps total passé par les utilisateurs sur les plateformes Meta. Les outils du groupe permettent aux créateurs et aux entreprises d’intégrer directement des liens vers les produits dans les vidéos ou les lives, facilitant ainsi la transition du visionnage à l’achat.

L’IA est également déployée en arrière-plan pour optimiser ces expériences. Lors des sessions de diffusion en direct, des assistants automatisés peuvent répondre aux questions fréquentes sur les prix, la livraison ou les politiques de retour, réduisant les délais de réponse et allégeant la charge opérationnelle des vendeurs.

Selon Lê Khôi, ces intégrations illustrent la manière dont l’IA, la vidéo et le commerce en direct se combinent pour améliorer à la fois l’expérience utilisateur et les performances commerciales.

Créateurs de contenu à l'ère de l'accompagnement par l'IA

Dans le même temps, la technologie publicitaire connaît une évolution parallèle. Les solutions de Meta fondées sur l’IA, notamment les outils Advantage+, utilisent l’apprentissage automatique pour optimiser le ciblage et la diffusion des contenus publicitaires, au-delà des critères démographiques traditionnels.

D’après les données présentées lors de la conférence, les entreprises ayant recours à des solutions publicitaires assistées par l’IA ont enregistré une amélioration moyenne de 22% du retour sur investissement, certaines faisant même état d’une efficacité des campagnes multipliée par quatre.

Le commerce transfrontalier s’impose également comme une tendance majeure. Si les consommateurs vietnamiens achètent depuis longtemps sur les plateformes internationales, un nombre croissant d’entreprises nationales utilisent désormais les médias sociaux et la messagerie instantanée pour vendre directement à l’étranger.

La traduction assistée par l’IA, la localisation automatique des contenus et les infrastructures de messagerie mondiale contribuent à réduire les barrières à l’entrée, permettant aux vendeurs vietnamiens de répondre à la demande en Asie du Sud-Est, aux États-Unis et en Amérique latine. Les plateformes de messagerie comme WhatsApp, largement utilisées sur de nombreux marchés étrangers, jouent un rôle central dans cette expansion.

Meta a cité l’exemple de Thanh Vinh Holdings, qui a exploité le commerce via WhatsApp pour pénétrer les marchés régionaux, enregistrant une forte croissance de son chiffre d’affaires tout en réduisant les coûts par commande grâce à l’automatisation et à l’interaction directe avec les clients.

Pour Lê Khôi, ces évolutions illustrent une transformation profonde des médias sociaux au Vietnam, qui passent d’un simple canal de communication à un écosystème de commerce numérique pleinement intégré.

