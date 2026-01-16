L’humain au cœur du développement : le bilan des percées stratégiques à l’approche du XIVe Congrès du PCV

Le développement des ressources humaines, en particulier de haute qualité, a été identifié par le XIII e Congrès du Parti comme l’une des trois percées stratégiques déterminantes pour l’avenir de la nation.

>> Un projet ambitieux pour former des cadres de haute qualité issus des minorités ethniques

>> Coopération danns l'éducation et la formation, moteur du développement durable des relations

>> Éducation des minorités ethniques, levier d’un nouvel essor

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte international marqué par des mutations rapides, le Parti, l’État et le gouvernement ont intensifié leur pilotage pour engendrer des transformations substantielles dans le développement de l’être humain, l’éducation et la formation, les sciences, les technologies et l’innovation. Les résultats obtenus au cours du dernier mandat ont considérablement renforcé la compétitivité nationale, créant des bases solides pour la nouvelle phase de développement qui s’ouvrira avec le XIVe Congrès.

Les projets de documents soumis au XIVe Congrès du Parti soulignent une amélioration nette de la qualité des ressources humaines. L’Indice de développement humain (IDH) a progressé de 14 rangs pour atteindre 0,766, plaçant le Vietnam dans le groupe des pays à développement humain élevé. L’indice de bonheur a gagné 33 places, traduisant une amélioration sensible de la qualité de vie et du bien-être social.

La croissance économique est désormais davantage articulée avec le progrès et l’équité sociale, comme en témoigne la baisse rapide du taux de pauvreté multidimensionnelle, passé de 4,4% en 2021 à 1,3% en 2025, dépassant les objectifs fixés.

La protection sociale a continué d’être une priorité, avec des avancées à forte portée humaniste. À la fin septembre 2025, plus de 334.000 logements précaires avaient été éradiqués à l’échelle nationale, avec trois ans d’avance sur le calendrier. Plus de 3,5 millions de personnes bénéficient d’aides sociales régulières, tandis que les politiques de soutien aux populations touchées par les catastrophes naturelles ont été mises en œuvre de manière rapide et efficace. À titre emblématique, la campagne Quang Trung a permis de construire près de 1.600 logements pour les familles dont les habitations avaient été totalement détruites ou emportées, tout en réparant 34.759 maisons endommagées, avec pour objectif que nul ne soit contraint de passer le Têt sans logement.

Parallèlement, les soins de santé ont connu des progrès notables : le taux de couverture de l’assurance maladie a atteint 95,2%, et l’espérance de vie moyenne s’est établie à 74,8 ans, dont 67 années en bonne santé.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le système éducatif national a été consolidé dans un sens plus ouvert, flexible et interconnecté. Le taux de travailleurs formés a atteint 70% en 2025, dont près de 29% disposant de diplômes ou de certifications.

Photo : VNA/CVN

La qualité de la formation professionnelle figure parmi les meilleures de l’ASEAN. La réforme de l’enseignement supérieur, associée à un renforcement de l’autonomie des établissements, a généré des progrès tangibles, plusieurs universités vietnamiennes intégrant des classements régionaux et mondiaux. Le Vietnam accorde par ailleurs une attention croissante au développement de ressources humaines de pointe dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les technologies de l’information.

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent des moteurs essentiels du développement. Le Vietnam est reconnu comme l’un des pays à revenu intermédiaire affichant la progression la plus rapide en matière d’innovation, se classant 44e sur 139 économies en 2025. La transformation numérique généralisée pose les fondations du gouvernement, de l’économie et de la société numériques, contribuant ainsi à accroître la productivité du travail et la qualité des ressources humaines.

À l’horizon du XIVe Congrès, la percée en matière de ressources humaines demeure une priorité stratégique, avec des orientations renouvelées axées sur l’amélioration de la qualité, l’attraction et la valorisation des talents, ainsi que la constitution d’une équipe de cadres dotés d’une vision moderne et de compétences de gouvernance avancées.

À l’horizon 2030, la priorité est de développer les ressources humaines de manière globale, d’améliorer le niveau de vie de la population et de hisser la science, la technologie et l’innovation du Vietnam parmi les leaders des pays à revenu intermédiaire supérieur, réaffirmant ainsi le rôle central de l’être humain comme moteur durable du développement national.

VNA/CVN