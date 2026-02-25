La transplantation pulmonaire en voie de devenir une procédure courante

L’Hôpital national du poumon a réalisé une avancée majeure en 2025 en menant à bien huit transplantations pulmonaires, dépassant ainsi l’objectif fixé par le Premier ministre et se rapprochant de la généralisation de la transplantation pulmonaire au Vietnam.

>> Une double transplantation pulmonaire réussie en un jour, une première au Vietnam

À l’occasion de la Journée des médecins vietnamiens, les dirigeants de l’Hôpital national du poumon ont reçu des fleurs de félicitations de la part de patients ayant bénéficié d’une transplantation pulmonaire réussie.

Photo : BV/CVN

Mardi 24 février, marquant le 71e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février 1955 - 27 février 2026), l’hôpital a annoncé des progrès remarquables en matière de transplantation pulmonaire, soulignant une avancée majeure pour la pneumologie au Vietnam.

La transplantation pulmonaire est considérée comme l’intervention de transplantation d’organe la plus complexe, exigeant une expertise de haut niveau et une étroite coordination interhospitalière.

Les interventions chirurgicales ont été réalisées conformément aux normes du UCSF Medical Center (États-Unis), en coordination avec plusieurs hôpitaux vietnamiens, ainsi qu’avec des experts de premier plan au niveau national et international.

En moins de deux mois, fin 2025, l’hôpital a réalisé cinq transplantations pulmonaires, dont deux le même jour, trois en sept jours consécutifs et une le dernier jour de l’année.

Le 9 novembre 2025, l’hôpital a reçu simultanément les notifications de deux dons de poumons, l’un à Hanoi et l’autre à Vung Tàu. La durée maximale de conservation des poumons hors du corps étant d’environ dix heures, l’ensemble du processus – prélèvement, transport terrestre et aérien et transplantation – a dû être calculé à l’heure près. Les deux interventions ont été couronnées de succès.

Parmi les patients ayant bénéficié d’une greffe figurait celui qui craignait de ne pas pouvoir être transplanté avant le Nouvel An lunaire (Têt). Après l’opération et sa convalescence, il a pu marcher sans aide, n’avait plus besoin de ventilation mécanique ni de trachéotomie, et a pu rentrer chez lui à temps pour le Têt.

Début 2026, dans la nuit du sixième au septième jour du Nouvel An lunaire, l’hôpital a réalisé sa première greffe de poumon de l’année. À ce jour, l’Hôpital national du poumon a réalisé avec succès 13 greffes de poumon, avec un taux de survie post-transplantation élevé, comparable à celui des principaux centres de transplantation de la région et du monde.

L’intégration de la transplantation pulmonaire dans les pratiques courantes confirme la position de l’hôpital comme établissement de référence dans le traitement des maladies pulmonaires et de la tuberculose, tout en offrant de nouvelles perspectives de survie aux patients souffrant d’insuffisance respiratoire terminale et en contribuant au développement de la médecine de transplantation au Vietnam.

Parallèlement à la transplantation pulmonaire, l’établissement poursuit le développement de techniques spécialisées dans le traitement du cancer du poumon, des mycoses pulmonaires et de la thérapie cellulaire, et renforce sa coopération professionnelle et le transfert de technologies avec ses partenaires aux États-Unis, au Japon et dans d’autres pays.

En 2025, l’hôpital a enregistré plus de 201.000 consultations externes, soit une hausse de 140 % par rapport à l’année précédente, et a pris en charge près de 58.000 patients hospitalisés. Malgré une forte affluence, il a garanti une sécurité optimale et a réduit la durée moyenne d’hospitalisation à 7,9 jours.

L’Hôpital national du poumon poursuivra son développement en tant qu’établissement moderne et spécialisé, axé sur la transplantation pulmonaire, le cancer du poumon et la thérapie cellulaire ; il investira dans les infrastructures clés ; améliorera les normes professionnelles, la gouvernance et l’accompagnement social ; et remplira sa mission de protection, de prise en charge et d’amélioration de la santé publique.

VNA/CVN