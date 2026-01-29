Coupe d’Asie de futsal AFC 2026 : le Vietnam bat le Liban et se rapproche des quarts

L’équipe vietnamienne de futsal a décroché une victoire impressionnante 2-0 face au Liban, le 29 janvier, lors de son deuxième match du Groupe B de la phase finale de la Coupe d’Asie de futsal AFC 2026 en Indonésie, renforçant considérablement ses chances de qualification pour les quarts de finale.

Photo : AFC/CVN

Au Vélodrome de Jakarta, les joueurs vietnamiens ont imposé leur domination dès le début de la rencontre, combinant un jeu offensif incisif en première mi-temps et une défense solide en seconde période.

Le Vietnam a pris le contrôle du match presque immédiatement après le coup d’envoi. Dès la première minute, Nguyên Thinh Phat a habilement conservé le ballon avant de servir Dinh Công Viên, qui a conclu à bout portant pour ouvrir le score. L’avantage fut doublé dès la cinquième minute lorsque Vu Ngoc Anh inscrivit un doublé coup sur coup suite à une longue relance du gardien Pham Van Tu.

Avec deux buts d’avance, le Vietnam ralentit le rythme et adopte une approche défensive compacte, attendant patiemment les occasions de contre-attaque.

Le Liban se porta vers l’avant et se créa plusieurs occasions dangereuses, dont un tir qui heurta le poteau à la 32e minute, mais la défense vietnamienne resta solide.

Un moment de tension est survenu à la 25e minute lorsque Duong Ngoc Linh a reçu un deuxième carton jaune, réduisant le Vietnam à quatre joueurs. Malgré la pression subie durant ces deux minutes d’infériorité numérique, les Vietnamiens ont fait preuve d’une grande détermination, d’un marquage serré et d’une concentration sans faille pour neutraliser efficacement les attaques libanaises.

En fin de match, le Liban a opté pour une stratégie de supériorité numérique afin de trouver la faille, mais n’est pas parvenu à percer la défense bien organisée de l’entraîneur Diego Giustozzi. Le match s’est terminé par une victoire méritée 2-0 pour le Vietnam.

Le 27 janvier, le Vietnam a battu le Koweït 5-4. Avec un score parfait de six points en deux matchs, le Vietnam est en bonne position pour se qualifier pour la phase finale avant son dernier match du groupe B contre la Thaïlande le 31 janvier.

VNA/CVN