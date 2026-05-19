La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale reste d’actualité aujourd’hui

L’ambassade du Vietnam au Bangladesh, en collaboration avec un groupe de chercheurs sur le président Hô Chi Minh, a récemment organisé un séminaire consacré à la pensée du Président Hô Chi Minh sur la grande union nationale au service de l’édification et de la défense du Vietnam, à l’occasion du 136 e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890-2026).

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Photo : VNA/CVN

L'événement, qui s’est tenu dans la capitale bangladaise Dacca, a réuni l’ambassadeur Nguyên Manh Cuong, ainsi que des professeurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et de nombreux étudiants intéressés par la vie et l’héritage du président Hô Chi Minh.

Lors du séminaire, les participants ont évoqué l’immense contribution du président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et éminent homme de culture du monde, à la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationale, ainsi qu’aux mouvements internationaux de libération nationale.

Les discussions ont porté sur la clarification de sa pensée sur l’union nationale pour la défense et le développement du pays, et sur l’examen de la pertinence et de l’applicabilité contemporaines de sa pensée au Bangladesh et dans d’autres régions du monde.

Dans son discours d’ouverture, le Dr M. Jahangir Khan, directeur du groupe de recherche, a souligné que le Président Hô Chi Minh était non seulement un leader visionnaire de la nation vietnamienne, mais aussi un symbole de paix, d’indépendance nationale et de solidarité internationale.

Le responsable a présenté des images et des documents historiques illustrant le parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh dans des pays tels que la Thaïlande et la Chine, lors de son périple à la recherche de la voie du salut national.

Les chercheurs bangladais ont noté que sa pensée sur l’union nationale conserve une profonde signification face aux défis mondiaux croissants, tels que les conflits, les divisions sociales et l’instabilité économique.

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu que son message de solidarité, de consensus et de primauté des intérêts nationaux sur les divergences régionales demeure un enseignement précieux pour de nombreux pays en développement.

Rappelant la célèbre phrase du Président Hô Chi Minh : "Union, union, grande union ; succès, succès, grand succès !", l’ambassadeur Nguyên Manh Cuong a souligné que sa pensée sur l’union nationale avait été l’un des fondements essentiels permettant au Vietnam de surmonter les périodes les plus difficiles de son histoire.

Le diplomate a affirmé que la valeur de la solidarité reste d’une grande importance pour les efforts actuels de développement national du Vietnam, soulignant qu’elle forge la force et représente non seulement le rassemblement des forces, mais aussi l’harmonie des objectifs, des intérêts et des aspirations au progrès national.

Le séminaire a également proposé la projection de documentaires sur la vie et le parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, permettant aux participants bangladais de mieux comprendre son héritage durable et de renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

VNA/CVN